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台股Q3成績單 三亮點

經濟日報 / 記者黃力╱台北報導

台股第3季來到相對高檔，雖然震盪起伏頗大，不過期間仍有三大亮點，包括：加權指數一度攀上13,031點歷史新高、單季成交張數4.4億張為單季新高，以及9月16日台股市值創下43.3兆元歷史新高等。

加權指數昨天在美國總統大選、疫情、及秋節長假效應等因素影響下，買盤追價意願有限，暫駐場外觀望，量能大幅縮減，指數震盪盤堅。

日、周、月、季等四大線的表現上，昨日終場上漲47點或0.3%、收12,515點，周漲282點或2.3%，月跌75點或0.6%，季漲893點或7.6%。

回顧第3季行情表現，台股共創下三個亮點。首先，從指數表現來看，首季面臨新冠疫情威脅，走出大波段修正，第2季則強勁反彈，多方攻勢並延續至第3季初，行情看回不回，並於7月28日盤中來到13,031點，創下歷史新高。

指數創高，市值同樣水漲船高。9月16日集中市場市值來到39.45兆元，櫃買市場市值來到3.8兆元，共計43.3兆元，改寫歷史新猷。該日台股最大推手為台積電，終場收458元，為歷史收盤新高，市值來到11.87兆元。

股市來到新里程碑，交投程度也別於以往。由於第3季台股創高走揚後，行情即呈現高檔劇烈震盪，使得多空短兵相接，反映在成交量上，因而激盪台股第3季成交張數爆出4.4億張、創歷史單季新高紀錄。

展望後市，法人分析，第4季主要風險因素有新冠疫情再起，使各國經濟復甦具不確定性，其次是美中關係緊張，兩國對峙再升級，從貿易戰延伸至科技戰、金融戰。

台股 疫情

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