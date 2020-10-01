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定期存股策略 有助分散風險
面對近期台美股市雙雙出現震盪走勢，存股策略再現投資好契機。永豐金證券指出，「定期存股」的優勢在分散進場風險，不論股價高低持續紀律投資，下跌時可以買得更便宜。
從歷史回測可以看到長期存股的投資威力。永豐金證券指出，假設投資人從2015年1月至2020年9月，每月月底提撥500美元定期定額投資，以美國S&P500對應的ETF（SPY），及對應那斯達克指數的ETF（QQQ）進行實際回測，SPY總報酬率達33.8%、淨獲利約8,247美元，QQQ則更為強勢，總報酬率86.5%、淨獲利約24,366美元。
同樣條件下，假設投資人每月將15, 000元投入台股中的元大台灣50（0050）存股，總報酬率為31%、淨獲利台幣32萬4,320元。
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