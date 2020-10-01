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綠電股利多 盤面亮點

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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美國總統大選昨（30）日首場辯論後，民主黨總統候選人拜登仍領先現任總統川普7%支持度，激勵茂迪（6244）等太陽能族群隨美股太陽能ETF強漲，上緯投控等也拉尾盤，再度成台股盤面亮點。

台股因中秋連假前市場追價意願不高，量縮上漲47點，收復12,500點，拉出連三紅，台積電、鴻海、大立光等蘋概三王扮演穩盤角色，強勢族群主要集中在綠電概念股、防疫概念股，以及IC設計、面板、航運、電動車等。

台新投顧副總經理黃文清分析，民調持續領先的拜登，在政見中提出兩兆美元改造能源計畫，對於低汙染的綠電帶來想像空間，加上行政院緊急釋出2萬公頃廢耕地與林相不好的農地，提供太陽能業者種電，是綠電概念股點火轉強的主要關鍵。

政府積極推動綠能政策，多數太陽能模組廠基本面陸續轉佳，尤其多頭指標股茂迪減資後28日恢復正常交易，股價整理兩日後強勢表態，率先急拉漲停，帶動達能、國碩同步攻頂，其他如太極、碩禾、元晶、聯合再生等漲幅也介於9.8%至3.1%。

此外，受惠於離岸風電工程完工入帳，營收連3月創新高的世紀鋼，以及子公司在上海證交所科創板掛牌狂飆的上緯投控，昨日尾盤聯袂拉高，中興電、新光鋼、大亞、亞力、華城等風電概念股也同步收高，扮演盤面多頭指標。

法人認為，新台幣升值趨勢不變，但台股短期受限於美國選情、疫情、長假等因素，追價意願有限，要順利克服短中期均線下降壓力難度不低，操作仍維持減持、汰弱留強建議。

太陽能 概念股 台股

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