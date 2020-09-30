快訊

歐陽娜娜今登板唱「我的祖國」 歐陽龍沉默數日回應了

《刻在你心底的名字》：禁忌時代下的一場禁忌愛戀

拜登支持度領先 綠電概念股重啟漲勢

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

美國總統大選今（30）日首場辯論後，民主黨總統候選人拜登仍領先現任總統川普7%支持度，激勵茂迪（6244）等太陽能族群隨美股太陽能ETF強漲，上緯投控等風電族群也拉尾盤，再度成為台股盤面亮點。

台股因中秋連假前市場追價意願不高，量縮上漲47點，收復12,500點，拉出連三紅，台積電、鴻海、大立光等蘋概三王扮演穩盤角色，強勢族群主要集中在綠電概念股、防疫概念股，以及IC設計、面板、航運、電動車等。

台新投顧副總經理黃文清分析，民調持續領先的拜登，在政見提出兩兆美元改造能源計畫，對於低汙染的綠電帶來想像空間，加上行政院緊急釋出2萬公頃廢耕地與林相不好的農地，提供太陽能業者種電，是綠電概念股點火轉強的主要關鍵。

政府積極推動綠能政策，多數太陽能模組廠基本面陸續轉佳，尤其多頭指標股茂迪減資後28日恢復正常交易，股價整理兩日後強勢表態，率先急拉漲停，帶動達能、國碩攻頂，其他如太極、碩禾、元晶、聯合再生等漲幅介於9.8%至3.1%。

此外，受惠於離岸風電工程完工入帳，營收連三月創新高的世紀鋼，以及子公司在上海證交所科創板掛牌狂飆的上緯投控，今日尾盤聯袂拉高，中興電、新光鋼、大亞、亞力、華城等風電概念股也同步收高，扮演盤面多頭指標。

法人認為，新台幣升值趨勢不變，但台股短期受限於美國選情、疫情、長假等因素，追價意願有限，要順利克服短中期均線下降壓力難度不低，操作仍維持減持、汰弱留強建議，待節後市場資金逐漸回籠後多方進一步表態。

太陽能 概念股 離岸風電

延伸閱讀

首場電視辯論超混亂！在美華人評價「川普慌了」

砲火更勝四年前！美國總統首場辯論 川普打斷拜登73次

川普與拜登首次電視辯論 挨批「前所未見的粗魯和無禮」

【2020美國大選】辯論成「藝人、老派演說家互插話」 聽不見完整句子

相關新聞

台股收漲47.88點、周線翻紅 三大法人買超59.38億

台股今（30）日開小紅震盪，一度大漲逾百點，衝達12,568.68點，蘋概三王、聯電齊收紅，終場以12,515.61點作...

台股本週上漲282點 汽車類指數漲逾4%最大

台灣證券交易所統計，本週台股收在12515.61點，較上週上漲282.7點，漲幅約2.31%。上市公司總市值新台幣38兆...

台股長假效應買盤縮手 狹幅震盪重返12500點

美股反彈氣勢暫歇，台股今天在中秋節假期前觀望氣氛濃厚，買盤縮手而量能萎縮情況下，仍在狹幅震盪中續漲，重回12500點之上

台股震盪走高 上漲47點收12,515

亞洲主要股市呈現上漲，台股今（30）日也同步震盪走高，盤中一度上漲近百點，來到12,568點，指數呈現量縮整理，終場上漲...

中秋、國慶出遊潮大爆發 連假概念股旺

中秋連假明日登場，雙十國慶連假下周報到，民眾連假不能出國，國旅人潮又見大爆發，受惠概念股10月業績可期。包括遊樂園股劍湖...

國發基金投資踩雷 證交所公告東貝11月終止上市

國發基金去年1月投入1億450萬元入股LED廠東貝光電（2499），證交所今天宣布，東貝光電淨值已為負數，今天公告東貝光...

DR股降溫資金轉進KY公司 這幾檔人氣旺

台股今(30)日震盪，盤面上，第一上市（KY）公司表現不弱，再生-KY（1337）、達輝-KY（5276）、大略-KY（...

高股息「瘋」潮 00878竄居ETF爆紅榜冠軍

Yahoo奇摩股市今（30）日公布第3季ETF爆紅榜，其中，受到發行投信大力宣傳加上市場推波，國泰永續高股息（00878...

秋節長假前觀望 台股重回12500點之上

美股終結連3天漲勢，但台股今天震盪走高，盤中重回12500點之上，法人認為，短線可望維持區間震盪格局，逼近季線12601...

台股沒它不行？丙種金主的前世今生與現況

資深股民都知道，要擴大投資槓桿，除了期貨、權證、2倍ETF等商品工具外，一般最常使用且具合法性的，就是融資。不過你知道嗎，其實還有一種不那麼合法、卻長期成為台股市場的地下金融要角：丙種資金，始終扮演著活絡台股交易的重責大任。

【達人談投資】盤中零股交易將上線 小資族真的有福嗎？

繼盤中逐筆交易之後，台股即將推出另一新制「盤中零股交易」，預計於10月26日上路，市場普遍認為有利小資族投入股市。不過，究竟零股交易新舊制有哪些差異？小資族又該注意哪些投資眉角呢？

太陽能再轉強 茂迪、達能攻漲停

台股指數近日回穩後，太陽能股也在今（30）日再度轉強，在技術面及籌碼面仍維持多頭主導下，雖然先前太陽能漲勢因大盤下跌而暫...

熱門新聞

iPhone 12快來了 鴻海領先蘋概雙王站上月線

汽車族群熱 法人點將

史上第二高！汎德申購凍資1,413億元 抽中一張賺14萬

東貝光電將下市 國發基金持股1.05億元恐蒙受損失

緯創 今年EPS衝2.41元

聯電、台積電大PK 四大亮點看這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。