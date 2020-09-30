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台股震盪走高 上漲47點收12,515

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股30日震盪走高，盤中一度上漲近百點，終場上漲47.88點，收在12,515.61點，收復12,500關卡。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股30日震盪走高，盤中一度上漲近百點，終場上漲47.88點，收在12,515.61點，收復12,500關卡。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影

亞洲主要股市呈現上漲，台股今（30）日也同步震盪走高，盤中一度上漲近百點，來到12,568點，指數呈現量縮整理，終場上漲47.88點，收在12,515.61點，收復12,500關卡，成交量達1,361.02億元。

盤面上電子權值股表現漲跌互見，台積電（2330）小漲作收、聯電（2303）開低走高，終場上漲3.8%、聯發科（2454）開高走低、大立光（3008）和鴻海（2317）則持續站在平盤之上。

法人認為，近期盤面上下波動，主要為包括連續假期前夕、美中關係、兩岸政治情勢變化等非基本面因素主導市場信心所致，加上指數此時來到歷史相對高檔的萬二區間，短期內漲多壓力對台股影響仍在。

【中央社／台北30日電】

台北股市今天開高走高，收盤漲47.88點，為12515.61點，漲幅0.38%，成交金額新台幣1361.01億元。

加權指數開盤為12483.65點，盤中最高12568.68點，最低12466.58點；不含金融股指數10865.54點，漲48.20點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.36%、食品股漲0.02%、塑化股跌0.09%、紡織股漲0.48%、機電股漲0.57%、造紙股跌0.76%、營建股跌0.19%、金融股跌0.09%。

委買張數1161萬301張，委賣張數800萬6750張，成交張數424萬9269張。

收盤時上漲571家，下跌259家，持平124家。

成交量前5名個股為聯電、富邦VIX、元大S&P原油正2、群創、長榮。

漲幅前5名個股為億麗、國碩、倫飛、東科-KY、誠創。

跌幅前5名個股為晨訊科-DR、泰金寶-DR、杜康-DR、越南控-DR、精熙-DR。

台股

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