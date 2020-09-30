聽新聞
test
0:00 / 0:00
國發基金投資踩雷 證交所公告東貝11月終止上市
國發基金去年1月投入1億450萬元入股LED廠東貝光電（2499），證交所今天宣布，東貝光電淨值已為負數，今天公告東貝光電上市有價證券併案停止買賣，並將於11月10日終止上市。
證交所指出，東貝光電上市有價證券業經停止買賣及併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式在案，該公司9月29日補行公告並申報的108年度財務報告顯示，經簽證會計師出具無法表示意見的查核報告且淨值為負數，核有證交所營業細則第50條第1項第5款及第50之1條第1項第9款規定情事，證交所因此公告東貝光電上市有價證券併案停止買賣，並將於11月10日終止上市。
東貝董事會日前通過去年財報，去年營收40.56億元，稅後虧損73.13億元，每股虧損16元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言