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國發基金投資踩雷 證交所公告東貝11月終止上市

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
東貝光電科技公司董事長吳慶輝。 聯合報系資料照
東貝光電科技公司董事長吳慶輝。 聯合報系資料照

國發基金去年1月投入1億450萬元入股LED廠東貝光電（2499），證交所今天宣布，東貝光電淨值已為負數，今天公告東貝光電上市有價證券併案停止買賣，並將於11月10日終止上市。

證交所指出，東貝光電上市有價證券業經停止買賣及併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式在案，該公司9月29日補行公告並申報的108年度財務報告顯示，經簽證會計師出具無法表示意見的查核報告且淨值為負數，核有證交所營業細則第50條第1項第5款及第50之1條第1項第9款規定情事，證交所因此公告東貝光電上市有價證券併案停止買賣，並將於11月10日終止上市。

東貝董事會日前通過去年財報，去年營收40.56億元，稅後虧損73.13億元，每股虧損16元。

東貝光電 國發基金

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