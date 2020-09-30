DR股降溫資金轉進KY公司 這幾檔人氣旺

台股今(30)日震盪，盤面上，第一上市（KY）公司表現不弱，再生-KY（1337）、達輝-KY（5276）、大略-KY（4804）衝上漲停，領軍KY股的表現，盤中漲幅逾半根停板的還有東科-KY（5225）及金麗-KY（8429）、富驛-KY（2724）。

台股今日以12,483.65點上漲開出，早盤一度小翻黑下滑至12,466.58點，但在蘋概三王走揚，聯發科（2454）上漲，聯電（2303）開低走高翻紅下，一度拉升至12,568.68點，上漲逾百點。

除了電子股及權值股的表現外，盤面上還可以看到，DR股仍因證交所祭出處置措施降溫中，多達10檔亮燈跌停，但是第一上市(KY)公司則是吸引資金轉進。

再生上周股價從10.8元高檔下滑，今日止跌反彈，股價開高走高攻上漲停8.36元；再生先前公布8月損益，8月虧損約4,600萬元，每股淨損0.17元；再生從2017年第4季以來，到今年第2季，已連續11季虧損；再生從8月中以來一路漲上10元，近日則是出現回跌，今日反彈強漲。

中國大陸將在10月1日迎接十一黃金周，法人看好大陸內需商機，相關中概股可望受惠，大略從2018年開始逐步調整婚紗攝影及婚慶婚宴的營業規模，將原有婚宴會所改裝為連鎖旅館，今年更進一步規劃養老業務；8月起營收重返成長軌道，鎖定黃金周檔期已做好準備，將可望進一步挹注營運表現。

大略今日跳空以漲停12.8元開出後鎖死；另外，達輝也是開高走高攻上漲停12.1元；盤中上漲逾5%的還有東科及金麗、 富驛等，強漲的KY股仍以低股價居多，不過，亞德客-KY（1590），盤中一度拉升至647元，盤中漲幅4.41%。