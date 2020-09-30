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Yahoo：第3季股市最關注宏碁、國泰永續高股息

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

台股上半年歷經大幅下殺後又急速反彈，第三季維持狹幅整理局面，未見盤勢明顯變化。Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，剖析最受網友關注的台股標的，公布第三季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」。「二線股」接棒橫掃台股榜單強勢攻佔9席，宏碁空降榜首；永續ETF來勢洶洶，高人氣國泰永續高股息奪冠。

Yahoo奇摩股市統計，第3季由「二線股」接棒橫掃Yahoo奇摩股市App「十大爆紅台股榜」共9席，老牌配息績優生台泥拿下第五名。疫後生活邁入新常態，筆電、伺服器等電子產品迎接汰舊換新熱潮，讓相關品牌廠和供應鏈的股價上揚。空降榜首的宏碁，因旗艦產品Chromebook、智慧佛珠等在全球熱賣，推升股價翻倍漲。同樣受益的還有代工大廠緯創，有增資東南亞及印度子公司、投資新創事業等營運策略助威，位居第十名。而電子產品少不了的散熱零件需求，帶動散熱模組大廠奇鋐的業績跟著水漲船高，排名第四。

另外，7月ETF增加一檔新成員「國泰永續高股息」，兼具熱門ESG概念及高股息特性，才剛掛牌就掀起一波永續投資浪潮，引發股民熱議，奪下Yahoo奇摩股市App第3季「五大爆紅ETF榜」冠軍寶座，單日成交量也常高居原型ETF之冠，受益人數逼近元大台灣50。元大台灣50、元大高股息、富邦VIX等，本季名列第二名到第四名。

高股息 台股 ETF

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