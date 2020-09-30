太陽能再轉強 茂迪、達能攻漲停

台股指數近日回穩後，太陽能股也在今（30）日再度轉強，在技術面及籌碼面仍維持多頭主導下，雖然先前太陽能漲勢因大盤下跌而暫緩，但今日重新轉強後，早盤由茂迪（6244）、達能（3686）及國碩（2406）率先攻上漲停價，帶動整體太陽能族群表現相當強勢。

太陽能是台股前波漲勢中的重要多頭指標，但在上周台股重挫回檔並跌破季線支撐的衝擊下，使得太陽能也出現短線獲利了結籌碼趁勢殺出，不過，市場分析師認為，短線上太陽能股在技術面上及籌碼面仍維持多頭格局，且近期消息面也有利產業後市，因此，今日太陽能股再度成為盤面強勢族群，早盤包括茂迪、達能及國碩均先後攻上漲停板，其中，茂迪鎖住漲停並一度有逾8000張漲停價委買單掛進，另外，包括安集（6477）、元晶（6443）及聯合再生（3576）盤中漲幅也都在4%至6%之間，類股整體表現相當強勁。

對於產業後市，市場分析師表示，先前公布8月營收時，太陽能股有包括茂迪及達能等多檔個股單月營收寫下近一年多或半年以上的單月新高，可以看出產業需求確實推升個股業績，顯示在政府政策推動下，確實有利國內的太陽能內需市場成長，下周即將進入10月，若太陽能多數個股在9月營收表現仍延續8月的成長力道，則類股拉回整理之後，仍有機會重新吸引市場資金進場。