快訊

范逸臣與田中千繪情纏12年 歷經分合牽手洩同居情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太陽能再轉強 茂迪、達能攻漲停

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
太陽能股30日重新轉強，早盤由茂迪（6244）、達能（3686）及國碩（2406）率先攻上漲停價，帶動整體太陽能族群表現相當強勢。 本報系資料庫
太陽能股30日重新轉強，早盤由茂迪（6244）、達能（3686）及國碩（2406）率先攻上漲停價，帶動整體太陽能族群表現相當強勢。 本報系資料庫

台股指數近日回穩後，太陽能股也在今（30）日再度轉強，在技術面及籌碼面仍維持多頭主導下，雖然先前太陽能漲勢因大盤下跌而暫緩，但今日重新轉強後，早盤由茂迪（6244）、達能（3686）及國碩（2406）率先攻上漲停價，帶動整體太陽能族群表現相當強勢。

太陽能是台股前波漲勢中的重要多頭指標，但在上周台股重挫回檔並跌破季線支撐的衝擊下，使得太陽能也出現短線獲利了結籌碼趁勢殺出，不過，市場分析師認為，短線上太陽能股在技術面上及籌碼面仍維持多頭格局，且近期消息面也有利產業後市，因此，今日太陽能股再度成為盤面強勢族群，早盤包括茂迪、達能及國碩均先後攻上漲停板，其中，茂迪鎖住漲停並一度有逾8000張漲停價委買單掛進，另外，包括安集（6477）、元晶（6443）及聯合再生（3576）盤中漲幅也都在4%至6%之間，類股整體表現相當強勁。

對於產業後市，市場分析師表示，先前公布8月營收時，太陽能股有包括茂迪及達能等多檔個股單月營收寫下近一年多或半年以上的單月新高，可以看出產業需求確實推升個股業績，顯示在政府政策推動下，確實有利國內的太陽能內需市場成長，下周即將進入10月，若太陽能多數個股在9月營收表現仍延續8月的成長力道，則類股拉回整理之後，仍有機會重新吸引市場資金進場。

太陽能 茂迪 達能

延伸閱讀

勤凱看好太陽能商機 導電漿料需求持續成長

太陽能廠回暖 股價強勢

太陽能廠營運 遇亂流

綠電概念悍 大盤指標

相關新聞

太陽能再轉強 茂迪、達能攻漲停

台股指數近日回穩後，太陽能股也在今（30）日再度轉強，在技術面及籌碼面仍維持多頭主導下，雖然先前太陽能漲勢因大盤下跌而暫...

美股暴殺拖累亞股表現！台股跌破季線 周線收黑

Q:美股暴殺拖累亞股表現，台股收低，殺破季線12,577點，也摜破12,300點關卡，加上外資賣超大逃殺，近期國際局勢變化快速，台海兩岸關係也令眾人憂心，這種情況下，面對台股收黑投資人應該擔心嗎？

Q4鑽石股清單 相關個股股價將先蹲後跳

受到蘋果、特斯拉、亞馬遜等科技巨擘股價連番下挫，造成九月美股四大指數同步回測季線；進而拖累台股表現...

史上第二高！汎德申購凍資1,413億元 抽中一張賺14萬

汎德永業（2247）申購抽中一張大賺14萬元，全台股民瘋抽籤。證交所統計，汎德到29日截止日，累積78萬筆投單，總凍資額...

台股沒它不行？丙種金主的前世今生與現況

資深股民都知道，要擴大投資槓桿，除了期貨、權證、2倍ETF等商品工具外，一般最常使用且具合法性的，就是融資。不過你知道嗎，其實還有一種不那麼合法、卻長期成為台股市場的地下金融要角：丙種資金，始終扮演著活絡台股交易的重責大任。

【達人談投資】盤中零股交易將上線 小資族真的有福嗎？

繼盤中逐筆交易之後，台股即將推出另一新制「盤中零股交易」，預計於10月26日上路，市場普遍認為有利小資族投入股市。不過，究竟零股交易新舊制有哪些差異？小資族又該注意哪些投資眉角呢？

統一微波高息精選20ETN 防禦存股首選

大盤近期震盪，加權指數回檔機率高，投資人操作轉為保守，法人說，配置投資標的時，要養成「高+低」的習慣，除了高波動的標的外...

電子權值股漲跌互見 台股開漲15點

美股弱勢震盪，四大指數收盤跌多漲少，台股今（30）日開盤上漲15.92點，開在12,483.65點，聯發科（2454）、...

美股止漲回跌 台股中秋節前觀望氣氛濃

美股連3漲之後下跌，法人認為，即將進入中秋節假期，台股投資人可能持續觀望，待假期後，走勢才會明朗

台股挺住了外資大賣超 謝金河：又到趨勢的轉折點

很多老經驗的資深投資人都知道，在市場歡暢快樂時出手買進的股票，往往賠錢機會很大；反之，在市場看壞的絕望中，怕怕時買進的股票比較容易賺錢，現在台股進入盤整，這一陣子很多急漲的股票都出現殺盤，其實是到了認真選股的好時機。

穎崴申請上市…今年第十家

興櫃股王穎崴科技昨（29）日簽約在高雄楠梓園區興建半導體高階製造中心，昨天同時向證交所遞件申請股票上市。證交所指出，這是...

台股量縮 「三低」族群當道

中秋連假前，投資人退場觀望，台股昨（29）日開高收低，成交量能也明顯縮減。盤面上，高價股休息，資金轉進「低股價」、「低基...

熱門新聞

聯電利多 股價刷新逾16年高點

抽中汎德一張賺14萬 小資族數月薪秒到手

八方雲集為何躍觀光股王？法人曝二關鍵 「比對手想更多」

汽車族群熱 法人點將

聯電爆巨量叩關30元未果 最大賣壓竟然是它

台股量縮 「三低」族群當道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。