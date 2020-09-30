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統一微波高息精選20ETN 防禦存股首選

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
微波高息精選20報酬指數前十大成分股（9月29日）。記者／廖賢龍製表
微波高息精選20報酬指數前十大成分股（9月29日）。記者／廖賢龍製表

大盤近期震盪，加權指數回檔機率高，投資人操作轉為保守，法人說，配置投資標的時，要養成「高+低」的習慣，除了高波動的標的外，也應有一定比例配置於低波動高股息的防禦性資產。

統一投顧表示，近期美國四大指數震盪加劇，台股上檔季線套牢賣壓沉重，量能萎縮，中空趨勢漸形成，加上近期台幣強升態勢不再，不利指數持續上攻，可以轉進防禦型類股，統一微波高息精選20報酬指數ETN（020011），指數以中華電（2412）為首，近期表現較同類型指數抗跌，且近五年平均年殖利率達5.2%，可謂存股首選。

台灣指數公司微波高息精選20報酬指數（IR0120）從上市公司中依低波動及股利率指標排序後，再依市值挑選出20檔成分股，包含中華電、台塑（1301）、南亞（1303）等。

統一證券金融商品部表示，該指數編製採精兵策略，檔數少但火力集中，表現較同類型指數佳；依據台灣指數公司資料顯示，今年2月中至3月底，新冠肺炎疫情股災最嚴重期間，加權指數重挫23.5%，同類型低波股利指數下跌22.8%，而微波高息精選20報酬指數跌幅約20%；且近五年年化殖利率平均為5.2%，抗跌跟漲股利高，相當適合指數商品存股族參與。

統一證券金融商品部表示，投資不僅是短期追高進出市場，也應配置一部分於低波動的防禦性資產，下檔風險有撐，且可用做長期存股。ETN無追蹤誤差，且股利自動投入指數再存複利，更能完整享受高殖利率指數帶來的報酬

股利 高殖利率 ETN

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