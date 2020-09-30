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電子權值股漲跌互見 台股開漲15點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股30日開盤上漲15.92點，開在12,483.65點。 聯合報系資料照
台股30日開盤上漲15.92點，開在12,483.65點。 聯合報系資料照

美股弱勢震盪，四大指數收盤跌多漲少，台股今（30）日開盤上漲15.92點，開在12,483.65點，聯發科（2454）、大立光（3008）以及鴻海（2317）表現撐盤，台積電（2330）則在平盤附近震盪，聯電（2303）呈現下跌。

由於市場等待周二盤後總統候選人進行首次辯論，且關注兩黨對新刺激法案展開協商，使買盤觀望交易量萎縮，加上國際原油價格走低逾3%，壓抑能源類股表現。終場道瓊工業指數下跌131.4點，或0.47%，收在27,452點；標普500指數下跌16.1點，或0.48%，收在3,335.47點；Nasdaq指數下跌32.28點，或0.29%，收在1,1085.2點；費半指數上漲4.88點，或0.21%，收在2,242.52點。

統一投顧指出，美國總統大選選情激烈，美中關係緊張升溫，且新刺激經濟方案前景不明，加上歐美二次疫情重啟引發經濟回溫隱憂，美股指數震盪加劇。

考量目前台股上檔各短中期均線套牢賣壓沉重，加上中秋長假來臨，量能萎縮，偏空趨勢逐漸形成，且台幣強升態勢不再，不利指數持續上攻；建議多看少做、保守操作、獲利了結、落袋為安，可以轉進低基期、低本益比族群及防禦型類股。

台股 美股

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