電子權值股漲跌互見 台股開漲15點

很多老經驗的資深投資人都知道，在市場歡暢快樂時出手買進的股票，往往賠錢機會很大；反之，在市場看壞的絕望中，怕怕時買進的股票比較容易賺錢，現在台股進入盤整，這一陣子很多急漲的股票都出現殺盤，其實是到了認真選股的好時機。

2020-09-30 08:00