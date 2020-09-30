史上第二高！汎德申購凍資1,413億元 抽中一張賺14萬

汎德永業（2247）申購抽中一張大賺14萬元，全台股民瘋抽籤。證交所統計，汎德到29日截止日，累積78萬筆投單，總凍資額1,413億元，創下前興櫃股王昇佳（6732）1,752億元後的第二高申購金額。

汎德承銷價180元，興櫃飆破300元，到29日止，抽中一張仍有14萬元價差可賺，幾乎每天申購都有數十萬筆投單，首日29萬筆，第二天55萬筆，昨日截止再飆到78萬筆，共凍資1,413億元，為和潤98萬筆、昇佳申購凍資1,752億元後，史上第二高投標紀錄及凍資金額。

此外，汎德申購僅釋出1,914張，中籤率0.24%也是今年低點，今年最低是東典（6588）申購中籤率0.19%。汎德預計10月5日公開抽籤，12日掛牌上市。