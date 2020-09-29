美國大選在即 日盛期貨辦線上講座掌握市場脈動

美國總統大選即將進入最後倒數階段，以及新冠狀肺炎疫情肆虐下，嚴重影響美國經濟發展，美國總統川普面臨最嚴峻的連任考驗。

日盛期貨表示，攤開民調數字顯示，川普民調落後於民主黨參選人拜登，但仍需留意美國選舉制度與台灣大不相同，即為選舉團人制度，按各州人數多寡分配538名選舉人，並從公民選出之選舉人（參眾兩議院議員）進行投票，如各州得票率最高的選舉人政黨則將贏者全拿，僅要獲超越270票支持，即當選總統。

假使重蹈覆轍2016年希拉蕊與川普的選情，普選票雖大贏川普近300萬，但輸在關鍵搖擺洲之選舉人票，亦可能增添大選變數，為美股投下不確定因素，加上兩黨政策方向截然不同，也將隨著選舉結果有所改變，加上本次選舉面臨疫情、經濟衰退及市場劇烈波動，投資人亦可就美股期貨進行多空操作，掌握投資交易契機。

另一方面，原本被市場預期為多頭強心針的兩大事件：蘋果秋季發表會與聯準會利率決策，由於前者並未端出新一代iPhone，後者則是對貨幣政策寬鬆維持中性立場，未提出更進一步措施，令市場預期如揮棒落空，美股四大指數中，那斯達克表現相對較差，加上11月總統大選、政府財政刺激措施及年底傳統消費旺季等議題延燒，投資人可妥善運用期貨工具進行調整資產配置和避險，藉由微型指數期貨切入，亦可靈活運用多空配對交易，例如賣出微型NASDAQ 100指數期貨，買進微型道瓊指數期貨，相較於操作單一股票或期貨風險更低，也可隨時因應期指下跌風險。

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