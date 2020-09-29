投信躍進計畫 國泰、富邦、復華獲資格

金管會鼓勵國內資產管理人才及技術提升，實施「鼓勵投信躍進計畫」（簡稱躍進計畫），符合計畫一定條件之投信公司得適用優惠措施。最新年度認可國泰、復華及富邦三家投信事業，而往年年年入榜的元大投信在新年度並未出現。

金管會表示，國泰投信符合基本必要條件、三面向及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施及2項選擇優惠措施；復華投信及富邦投信則符合基本必要條件及三面向，可適用基本優惠措施並適用1項選擇優惠措施。

其中，三家投信事業均適用基本優惠措施，即得申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制的投信基金，以及申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理之ETF，不以國內成分證券的ETF為限。

國泰投信並選擇適用送審投資海外的投信基金，申報生效期間由30個營業日縮短為12個營業日，以及在符合相關法令規範下可再提出其他優惠或便利措施。復華投信選擇適用送審之投資海外的投信基金，申報生效期間由30個營業日縮短為12個營業日；富邦投信選擇適用在符合相關法令規範下可再提出其他優惠或便利措施。前開優惠措施有效期間為1年，109年10月1日起至110年9月30日止。

金管會補充，上述三家投信事業均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失之「基本必要條件」，及面向一「投研能力」、面向二「國際布局」及面向三「人才培育」，另外國泰投信符合「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」，如截至108年底，母公司國泰金控委託國泰投信全權委託（含類全委保單）金額逾新臺幣3,000億元、國泰投信子公司任普通合夥人之「國泰永續私募股權基金有限合夥」，108年度投資國內太陽能發電廠20億元，支持綠色產業發展。