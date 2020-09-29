快訊

2022藍白合作？ 柯文哲說要請蔣萬安吃飯

永豐金證券：存股是面對行情波動最適當策略

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

面對近期台美股市雙雙出現震盪回檔走勢，存股策略再現投資好契機，永豐金證券指出，「定期存股」的優勢在分散進場風險，不論股價高低持續紀律投資，下跌時可以買得更便宜。

以美股2015年1月至2020年9月為例，其間歷經英國脫歐、聯準會縮表、美中貿易戰及今年的肺炎疫情，大盤回檔不間斷每月持續定期定額投資，S＆P500總報酬率達33.8%，納斯達克指數總報酬率更高達86.5%。

永豐金證券表示，對於不知道如何找買點，也無法花太多時間盯盤的投資人來說，存股是相當理想的投資策略，以定期定額存股選擇一檔適合標的持續投入，透過每年股利與長期股價的增長，達成長期的利滾利效果，著名的投資大師彼得林區曾說過，存股可能是更適合一般投資人的方法之一。

從實際股價的歷史回測可以看到長期存股的投資威力，永豐金證券指出，假設投資人從2015年1月至2020年9月，每月月底提撥500美元定期定額投資，以美國S&P500對應的ETF（SPY），及對應那斯達克指數的ETF（QQQ）進行實際回測，SPY總報酬率達33.8%、淨獲利約8,247美元，QQQ則更為強勢，總報酬率86.5%、淨獲利約24,366美元；同樣條件下，假設投資人每月投入15, 000元投入台股0050存股，總報酬率為31%、淨獲利台幣32萬4,320元。

這段期間內，市場遭遇多次重大利空事件，包括2016年英國脫歐、川普當選，2017年聯準會縮表，2018年美中貿易戰，2020年新冠肺炎，均面臨股價大幅修正，回測顯示存股要能持續紀律，能讓單位成本降低，顯示長期存股可有效對抗市場逆風的特性。

另外，永豐金證券將回測期間縮減為三年，假設投資人只有在前三年存股，後續就停止累積，SPY總報酬率48.2%、淨獲利也有7,151美元，QQQ總報酬率123.7%、淨獲利也有19, 373美元，顯示選對長期成長的市場標的，可以讓累積的資產搭上收獲的順風車。

永豐金證券表示，定期存股的策略包括「三不一要」，不須盯盤、不須選股、不須擇時、要持續堅持，從過往回測績效來看表現也相當亮眼，值得投資人作為累計財富的主要策略。

英國脫歐 永豐金

延伸閱讀

外資今年狂賣7千億，台股後繼無力？股市大咖：趨勢未變，但別再存金融股了！

市場大波動 永豐金證券：用複委託存美股抗震

0050定期定額有BUG？網揭解方：這樣拉低成本、效益更高

沒人存股挑台積電？IT男分享投資想法 竟被同事笑笨蛋

相關新聞

川普與拜登的產業交集 這類股不寂寞

美國總統大選11月3日投票，9/29(周二)起將展開三回合的總統辯論，川普與拜登將進行正面對決，根據最新民調顯示，美國總統大選選情維持穩定，拜登領先川普至少8個百分點...

台股震盪收漲4.97點 三大法人賣超0.93億

台股今(29)日開高，一度大漲逾百點，可惜權王台積電（2330）、股王大立光（3008）翻黑，鴻海（2317）收紅，大盤...

台股漲點收斂 終場小漲4點收12,467

台股今（29）日呈現多空拉鋸，早盤開高走高一度上漲百點，來到12,571，不過盤中在節前賣壓等因素影響下，指數失守12,...

導線架谷底復甦 長華交貨期拉長一倍

導線架市場主要掌握在海外金屬礦業集團手中，但隨著國際企業紛紛轉型撤出，台灣導線架業者則找到機會擴大營運版圖，並於2017年展開一波併購潮，再加上當時半導體產業景氣大好，炒熱導線架需求，包括長科*(6548)、順德(2351)、界霖(5285)等2018年營收皆寫下歷年新高紀錄。

聯茂逆勢抗跌 盤中大漲逾6%

銅箔基板（CCL）廠聯茂（6213）在經過多日修正後，今（29）日強勢反彈，早盤最高來到127元，盤中勁揚逾6%，表現逆...

台積電相對大盤強 鎖定半導體股

國際情勢詭譎多變，台股由高點13031點，至今跌破季線，高低相差882點，跌幅 6.7 %，預估半年線可望獲得支撐。近期台股修正的原因...

聯電利多 股價刷新逾16年高點

晶圓代工廠聯電（2303）近期股價受惠於轉單與晶圓代工價格上漲題材，表現持續強勁，今（29）日早盤股價最高攻上29.3元...

抽中汎德一張賺14萬 小資族數月薪秒到手

國內唯一只賣豪車的汎德永業，IPO價格為180元，上市新股承銷引爆抽籤熱潮，根據證交所統計，上周五開放申購首日，已有29...

台積電、大立光走弱 台股大漲後逢壓拉回

台股早盤大漲108點後震盪走低，台積電和大立光走弱，10時37分指數翻黑。法人指出，部分投資人在中秋連假前暫時觀望，台股...

聯電漲停 這類股要動了嗎？

2015年中國確立了一帶一路的初步構想，一帶一路的範圍貫穿歐亞非大陸，一頭是活躍的東亞經濟圈，一頭是發達的歐洲經濟圈，中間則是發展潛力巨大的腹地國家。

汎德申購破55萬筆 凍資近千億元

汎德永業（2247）IPO抽籤「搶購潮」持續！繼開放申購首日，汎德就累積522億元的投標金額，證交所最新統計，到28日止...

鴻海、國巨強強結盟 三外資全按讚

鴻海（2317）和國巨（2327）強強聯手，未來雙方在大健康、電動車可望有更多合作，外資摩根士丹利、瑞士信貸及高盛證券發...

熱門新聞

八方雲集登錄興櫃 早盤股價飆上250元超越瓦城

聯電利多 股價刷新逾16年高點

抽中汎德一張賺14萬 小資族數月薪秒到手

汎德申購破55萬筆 凍資近千億元

經濟解析／台股止跌強彈 量縮透出什麼訊號？

鍋貼第一股 八方雲集登興櫃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。