快訊

2022藍白合作？ 柯文哲說要請蔣萬安吃飯

去年EPS 19元！興櫃股王穎崴申請上市

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

台股高價股再添兵！證交所表示，興櫃股王穎崴（6515）今（29）日送件申請股票上市，為今年第10家申請上市的國內公司。穎崴去年每股純益（EPS）達19元，興櫃一度衝上597元，與前興櫃股王緯穎（6669）、昇佳（6732）有得比；還沒上市，就吸引國內法人優先關注。

證交所表示，穎崴送件公開說明書中，負責人為王嘉煌，實收資本額3.05億元，主要產品為半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組。去年穎崴獲利5.5億元，年增1.27倍，EPS 19元，創歷史新高，今年上半年也達到8.43元，為興櫃EPS王暨股王「雙冠王」。

值得注意穎崴今天早上才與經濟部簽署回台投資備忘錄，下午就申請上市。穎崴科技董事長王嘉煌指出，因應高階半導體測試需求強勁，也響應政府台商回流政策，預計在楠梓園區興建半導體高階製造中心，預估2022年底完工。

穎崴擴產鞏固全球大客戶，由於基本面強勁，傳出本土投顧還沒上市就搶先追蹤，還擔心興櫃股價太高，承銷搶標很難買。近年上市櫃的高價股普遍以較低承銷價吸引關注，汎德（2247）申購已累積近千億凍資額，不排除穎崴的上市引發轟動。

興櫃 半導體 股王

延伸閱讀

八方雲集興櫃衝高250元 汎德申購凍資1400億

八方雲集興櫃首日 一度超車瓦城躍居觀光股王

八方雲集登錄興櫃 早盤股價飆上250元超越瓦城

季線雖失守 竟有二大族群預備創新高？

相關新聞

川普與拜登的產業交集 這類股不寂寞

美國總統大選11月3日投票，9/29(周二)起將展開三回合的總統辯論，川普與拜登將進行正面對決，根據最新民調顯示，美國總統大選選情維持穩定，拜登領先川普至少8個百分點...

台股震盪收漲4.97點 三大法人賣超0.93億

台股今(29)日開高，一度大漲逾百點，可惜權王台積電（2330）、股王大立光（3008）翻黑，鴻海（2317）收紅，大盤...

台股漲點收斂 終場小漲4點收12,467

台股今（29）日呈現多空拉鋸，早盤開高走高一度上漲百點，來到12,571，不過盤中在節前賣壓等因素影響下，指數失守12,...

導線架谷底復甦 長華交貨期拉長一倍

導線架市場主要掌握在海外金屬礦業集團手中，但隨著國際企業紛紛轉型撤出，台灣導線架業者則找到機會擴大營運版圖，並於2017年展開一波併購潮，再加上當時半導體產業景氣大好，炒熱導線架需求，包括長科*(6548)、順德(2351)、界霖(5285)等2018年營收皆寫下歷年新高紀錄。

聯茂逆勢抗跌 盤中大漲逾6%

銅箔基板（CCL）廠聯茂（6213）在經過多日修正後，今（29）日強勢反彈，早盤最高來到127元，盤中勁揚逾6%，表現逆...

台積電相對大盤強 鎖定半導體股

國際情勢詭譎多變，台股由高點13031點，至今跌破季線，高低相差882點，跌幅 6.7 %，預估半年線可望獲得支撐。近期台股修正的原因...

聯電利多 股價刷新逾16年高點

晶圓代工廠聯電（2303）近期股價受惠於轉單與晶圓代工價格上漲題材，表現持續強勁，今（29）日早盤股價最高攻上29.3元...

抽中汎德一張賺14萬 小資族數月薪秒到手

國內唯一只賣豪車的汎德永業，IPO價格為180元，上市新股承銷引爆抽籤熱潮，根據證交所統計，上周五開放申購首日，已有29...

台積電、大立光走弱 台股大漲後逢壓拉回

台股早盤大漲108點後震盪走低，台積電和大立光走弱，10時37分指數翻黑。法人指出，部分投資人在中秋連假前暫時觀望，台股...

聯電漲停 這類股要動了嗎？

2015年中國確立了一帶一路的初步構想，一帶一路的範圍貫穿歐亞非大陸，一頭是活躍的東亞經濟圈，一頭是發達的歐洲經濟圈，中間則是發展潛力巨大的腹地國家。

汎德申購破55萬筆 凍資近千億元

汎德永業（2247）IPO抽籤「搶購潮」持續！繼開放申購首日，汎德就累積522億元的投標金額，證交所最新統計，到28日止...

鴻海、國巨強強結盟 三外資全按讚

鴻海（2317）和國巨（2327）強強聯手，未來雙方在大健康、電動車可望有更多合作，外資摩根士丹利、瑞士信貸及高盛證券發...

熱門新聞

八方雲集登錄興櫃 早盤股價飆上250元超越瓦城

聯電利多 股價刷新逾16年高點

抽中汎德一張賺14萬 小資族數月薪秒到手

汎德申購破55萬筆 凍資近千億元

經濟解析／台股止跌強彈 量縮透出什麼訊號？

鍋貼第一股 八方雲集登興櫃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。