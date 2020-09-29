去年EPS 19元！興櫃股王穎崴申請上市
台股高價股再添兵！證交所表示，興櫃股王穎崴（6515）今（29）日送件申請股票上市，為今年第10家申請上市的國內公司。穎崴去年每股純益（EPS）達19元，興櫃一度衝上597元，與前興櫃股王緯穎（6669）、昇佳（6732）有得比；還沒上市，就吸引國內法人優先關注。
證交所表示，穎崴送件公開說明書中，負責人為王嘉煌，實收資本額3.05億元，主要產品為半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組。去年穎崴獲利5.5億元，年增1.27倍，EPS 19元，創歷史新高，今年上半年也達到8.43元，為興櫃EPS王暨股王「雙冠王」。
值得注意穎崴今天早上才與經濟部簽署回台投資備忘錄，下午就申請上市。穎崴科技董事長王嘉煌指出，因應高階半導體測試需求強勁，也響應政府台商回流政策，預計在楠梓園區興建半導體高階製造中心，預估2022年底完工。
穎崴擴產鞏固全球大客戶，由於基本面強勁，傳出本土投顧還沒上市就搶先追蹤，還擔心興櫃股價太高，承銷搶標很難買。近年上市櫃的高價股普遍以較低承銷價吸引關注，汎德（2247）申購已累積近千億凍資額，不排除穎崴的上市引發轟動。
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