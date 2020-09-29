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菊朝人馬李穆生涉洩密 不服考績吃「丙」怒槓高市府

台股震盪收漲4.97點 三大法人賣超0.93億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(29)日開高，一度大漲逾百點，可惜權王台積電（2330）、股王大立光（3008）翻黑，鴻海（2317）收紅，大盤漲勢收斂且翻黑，尾盤電子、金融反彈，終場以12,467.73點作收，上漲4.97點，成交量1,535.85億元；三大法人賣超0.93億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超7.05億元，投信買超2.23億元，自營商買超（合計）3.88億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.26億元，自營商（避險）買超3.61億元。

台股今日以12,488.1點醒漲開出，一度拉升至12,571.34點，上漲逾百點 ，但台積電開高走低，終場收黑，股王大立光也是收黑，聯發科（2454）、鴻海、國巨（2327）成為多頭指標，聯電（2303）收平盤，指數最低下滑至12,429.72點，終場收12,467.73點，漲幅0.04%。

自營商 台積電

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