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聯茂逆勢抗跌 盤中大漲逾6%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

銅箔基板（CCL）廠聯茂（6213）在經過多日修正後，今（29）日強勢反彈，早盤最高來到127元，盤中勁揚逾6%，表現逆勢抗跌。

聯茂在經過連續四日下跌後，短線下跌約一成，但從法人籌碼來看，三大法人皆回歸買盤。截至昨（28）日，外資由連三賣轉為買超，投信也加入買盤，自營商由連六賣轉為連二買，累計近五日三大法人合計買超618張。

受美國政府封殺華為影響，導致中國5G基礎建設受影響，連帶使得聯茂下半年營運遭波及，8月營收降至19.72億元，月減6.9%、年減9.2%，為今年2月以來低點。法人預估，聯茂第3季營收將低於第2季。

日前美系外資報告指出，聯茂認為第3季將是下半年谷底，5G相關收入預計第3季將季減五成，但對2021年5G基站出貨量成長保持正面樂觀。

聯茂今年在高速CCL市場市佔率達25%，公司也積極開發更先進材料解決方案，以維持上升趨勢並確保其競爭力，外資看好聯茂在高階材料及5G、雲端產品穩固地位，給予聯茂「買入」評等，目標價165元。

累計聯茂今年前八個月合併營收為171.86億元，仍年增10.6%。美系外資預估，聯茂第3季營運儘管逆風，但全年營收仍可望增長四成。

聯茂 營收 外資

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