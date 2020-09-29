汎德申購破55萬筆 凍資近千億元

汎德永業（2247）IPO抽籤「搶購潮」持續！繼開放申購首日，汎德就累積522億元的投標金額，證交所最新統計，到28日止，汎德共累積55萬筆標單，累積凍資994億元、逼近千億元；以每天增加400-500億元的狀況推算，不排除今天截止總凍資額上看1,300-1,500億元。

汎德承銷價180元，較興櫃股價有15萬元的價差，可觀的利潤不僅投資人瘋狂，媒體爭相報導，各券商也積極鼓勵股民投標，今日傳出有不少券商透過APP、Line、電話等方式通知還沒投標的投資人可把握機會。

25日起汎德開放申購投標，首日就累積29萬筆，昨日再激增近倍達55.2萬筆，凍資額來到994億元。今天下午投標截止後，預計10月5日公開抽籤，12日掛牌上市。

汎德55萬筆投單已突破前興櫃股王昇佳的36萬筆，凍資額994億元則僅次於昇佳的1,752億元。至於總筆數仍以承銷價更低的和潤達98萬筆最高，當時和潤只要5.3萬元就能參與、凍資約500多億元，汎德價格整整多出快四倍。