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鴻海、國巨強強結盟 三外資全按讚

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
鴻海和國巨宣布深化合作。圖為鴻海董事長劉揚偉（右）與國巨董事長陳泰銘(左)。圖／鴻海提供
鴻海和國巨宣布深化合作。圖為鴻海董事長劉揚偉（右）與國巨董事長陳泰銘(左)。圖／鴻海提供

鴻海（2317）和國巨（2327）強強聯手，未來雙方在大健康、電動車可望有更多合作，外資摩根士丹利、瑞士信貸及高盛證券發布分析，全數看好雙強結盟，對鴻海、國巨普遍給予「優於大盤」評等。

鴻海、國巨今（29）日雙雙走高，尤其國巨早盤飆近7%，拉動凱美（2375）漲停、奇力（2456）新奔騰，鴻家軍也普漲。

摩根士丹利最新對鴻海、國巨重申「優於大盤」，目標價95元、465元，瑞信重申鴻海「優於大盤」，目標價91元，而高盛雖對鴻海暫持「中立」，但樂觀合作有利集團壯大，對國巨則維持「買進」、目標價540元。

高盛指出，鴻海結盟國巨，靠國巨已併購基美、普思，讓雙方在5G、車用、工控、醫療等終端應用能有更多合作外，國巨還有同欣電（6271）布局半導體封測先進製程、奇力新車用電感、及凱美鋁質電解電容等資源相互補足，有利鴻海長線滿足2025年毛利率達陣10%目標，國巨也因此擴大了自家產品需求，併購效益被強化。

高盛表示，與國巨合作不會是鴻海藍圖最終部，相反地，若持續有更好的合作機會，鴻海可能再度發動併購和結盟。而在國巨站台下，勢必讓鴻海未來擴張有更多想像性。雖然基於電動車、大健康等成效還要觀察暫給「中立」，但對鴻海長線發展相當樂觀（positive）。

瑞信也表示，雙強合作有利鴻海致力轉型為富智康3.0，特別是集團率先布局8吋晶圓後，結盟國巨又涉及半導體相關合作，未來不排除擴大中國國產化的受惠商機。對此鴻海也看好幫助降低國巨訂單波動，9月初，國巨參加瑞信科技論壇時，透露其產能利用率僅六成，但對手華新科（2492）已達到九成。

瑞信過去翻多鴻海，便一直看好集團長線發展，近期樂觀鴻海受惠居家辦公、遊戲機及iPhone 12拉貨帶動下半年獲利有長足成長。

至於摩根士丹利簡評，合作案幫助鴻海深化AI、5G、乃至6G布局，國巨也因此強化非傳統被動元件的發展，更重要是拉高其他被動元件廠與國巨競爭門檻。雙強評價都在低檔值得買進。

鴻海 國巨 高盛

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