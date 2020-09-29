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大同市場派拋出共治說 盤中股價攻漲停

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
大同市場派代表王光祥（左）推舉林文淵（右）昨日拋出共治說，今日股價開高走高攻上漲停17.05元，收復月線，不過漲停並未鎖死。記者邱德祥／攝影
大同市場派代表王光祥（左）推舉林文淵（右）昨日拋出共治說，今日股價開高走高攻上漲停17.05元，收復月線，不過漲停並未鎖死。記者邱德祥／攝影

大同（2371）經營權戰火延燒多年，市場派獲經濟部同意召開股東臨時會，將在10月21日登場全面改選董事，三圓機構董事長王光祥、董事提名人林文淵昨日拋出共治說，雖然大同回應無法評論，但今（29）日股價卻是開高走高攻上漲停17.05元，收復月線，不過漲停並未鎖死。

大同市場派透過羅得投資提名八席董事名單，包括提名王光祥、葉曉甄、林文淵、郭添輝、陳柏元等人為董事，另外，欣同公司提名林宏信，獨董則是提名龔鍾嶸、李勝琛、陳兆勛。

王光祥與林文淵喊出目標在「九席董事中可拿下五席」，且歡迎林郭文艷「共治」，揚言在一年內讓大家看到不一樣的大同。

針對市場派的說法，大同表示，「去年及今年上半年在現有經營團隊努力下，皆為獲利。公司為百年企業，一向以正誠勤儉為公司經營理念，經營團隊長年以來一直都與員工同甘共苦，所以能獲得員工認同且長期奉獻公司。對於林文淵所提共治一說，公司並不瞭解，無法評論」。

大同今日以16.55元開高，一度衝達漲停17.05元，盤中打開，漲幅9.67%。

大同 林文淵 股東臨時會

延伸閱讀

股臨會將至 大同市場派：歡迎林郭共治

市場派喊共治 大同：無法評論

大同市場派形成共識 擬推林文淵任董事長

大同市場派股臨會 10月21日登場

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