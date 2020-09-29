鴻海、國巨雙強聯手 股價齊揚

為何9月開始，全球股市、商品市場都在跌，道瓊指數從高點下跌2,000點，那斯達克下跌1,200點，上證指數下跌200點，台股也下跌600點，商品市場的黃金、石油、銅、白銀、螺紋鋼的價格都在跌，是歐美第二波疫情嗎？還是美國大選的變數？

2020-09-29 10:00