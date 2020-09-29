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鴻海、國巨雙強聯手 股價齊揚
鴻海集團（2317）、國巨集團（2327）宣布策略聯盟，雙方合作從第3季起展開，法人看好雙強聯手的正面效益；今（29）日股價齊揚，鴻海開高走高，收復月線；國巨早盤漲幅超過半根停板。
鴻海、國巨策略合作，將進一步強化鴻海發展「3+3」包括電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體、新世代通訊技術等未來產業與技術方向的發展主軸；預期將先在數位健康、電動車兩大領域產生效益。
外資昨日買超鴻海14,790張，終止連七賣，自營商也是買超202張，合計三大法人買超14,992張，鴻海今日以77.3元開高後走高，一度拉升至78.4元，重新站上月線，盤中漲幅1.43%。
國巨今日以341.5元開高，一度拉升至355元，盤中漲幅逾6%。
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