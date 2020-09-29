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八方雲集登錄興櫃 早盤股價飆上250元超越瓦城

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集今日以每股138元登錄興櫃，早盤股價一度來到250元，漲幅逾80%，一度超越觀光股王瓦城股價。聯合報系資料照片
八方雲集今日以每股138元登錄興櫃，早盤股價一度來到250元，漲幅逾80%，一度超越觀光股王瓦城股價。聯合報系資料照片

八方雲集（2753）今（29）日以每股138元登錄興櫃，早盤股價一度來到250元，漲幅逾80%，一度超越觀光股王瓦城（2729）股價。八方雲集不畏疫情，上半年繳出每股純益4.99元的成績，在掛牌餐飲股中拔得頭籌，公司第4季也將持續展店，八方雲集目前在台店數約990家，今年有機會突破千店，台灣「梁社漢排骨」目前店數已來到59家門店，可望突破60家。

八方雲集主要經營中式連鎖餐飲品牌，旗下品牌包括「八方雲集」、「梁社漢排骨」，另在香港市場有「百芳池上便當」、「台式八方麵屋」等品牌。八方雲集在台灣市場站穩腳步後，2008年進入香港市場、2014年前進中國大陸，門店數曾達110家，不過，自去年開始，八方雲集陸續關閉不少大陸與香港門店。

八方雲集因在大陸市場歷經數年耕耘仍無法獲利，去年將深圳與蘇杭地區共18家直營店結束營業，東北地區也關閉6家，去年一口氣減少24店。今年也持續整頓福州、廈門等地區的直營門店。

今年八方雲集的股東會上進行董事改選，林家鈺的女兒林欣怡出任董事長，股東會上也宣告對中國大陸市場做出停損機制，並宣布將進軍美國市場。

八方雲集董事會已決議通過美國投資案，預計今年度著手進行人才、營業據點布局及各項申請程序，將經營觸角拓展至非華人地區，不過，受疫情影響，美國首店不會在今年開出。

八方雲集今年以來營收表現持續成長，1-8月營收33.24億元，年增4.76%，公司自結1-7月稅後純益3.71億元，每股純益6.18元，已達去年全年獲利的7成5。若和同業相較，八方雲集上半年每股純益4.99元，還高於目前觀光股王瓦城的3.42元，以及豆府（2752）的4.17元，為同業之最。

股東會 香港 八方雲集

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