快訊

大缺車！台灣車市一支獨秀 國產、進口都沒貨

神明也讓位…台積電睽違十年返竹科 想再擴張恐無「餘地」

權值股點火 台股早盤漲近百點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今日開盤上漲25.34點，開在12,488.10點，早盤在台積電、聯電、鴻海、聯發科等權值股點火下，指數持續向上發動攻勢，上漲近百點。報系資料照
台股今日開盤上漲25.34點，開在12,488.10點，早盤在台積電、聯電、鴻海、聯發科等權值股點火下，指數持續向上發動攻勢，上漲近百點。報系資料照

美股四大指數走揚，帶動台股今（29）日開盤上漲25.34點，開在12,488.10點，早盤在台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股點火下，指數持續向上發動攻勢，上漲近百點。

受到新一輪刺激法案的希望、中國工業企業利潤連4個月成長，提振市場情緒，加上匯豐控股帶動銀行股噴漲，科技股勁揚，道瓊昨日收盤大幅上漲逾400點或1.51%，收27,584.06點。標普500指數上漲1.61%，收3,351.60點。那斯達克指數上漲1.87%，收11,117.52點。費城半導體指數上漲2.75%，收2,237.64點。

展望後市，凱基台商天下基金經理人吳志文表示，受到新冠肺炎疫情影響，台灣今年經濟增長率預估稍有下滑、但仍有正成長0.9%的表現，比起新興市場的-1%、南韓的-1%、俄羅斯的-4.8%來說，台灣市場相較多數新興市場仍表現亮眼，反應此波疫情發展在台灣相對受控。

此外，疫情催化台商回台設廠，多數聚焦於科技與雲端趨勢、5G建設等成長性產業，有助科技類股的正向預期，將持續帶動市場對於台股的獲利展望。

疫情 台股

延伸閱讀

美股道瓊大漲410點 台股可望延續反彈

外資翻轉 買超台股百億

亞股大失血 陸股重傷

法人：台股逢低布局

相關新聞

權值股點火 台股早盤漲近百點

美股四大指數走揚，帶動台股今（29）日開盤上漲25.34點，開在12,488.10點，早盤在台積電（2330）、聯電（2...

八方雲集登錄興櫃 早盤股價飆上250元超越瓦城

八方雲集（2753）今（29）日以每股138元登錄興櫃，早盤股價一度來到250元，漲幅逾80%，一度超越觀光股王瓦城（2...

大同市場派拋出共治說 盤中股價攻漲停

大同（2371）經營權戰火延燒多年，市場派獲經濟部同意召開股東臨時會，將在10月21日登場全面改選董事，三圓機構董事長王...

美股道瓊大漲410點 台股可望延續反彈

美股道瓊大漲410點，台股28日大漲229點，收復5日線約12437點。法人指出，台股可望延續反彈力道，但成交量萎縮顯示...

季線雖失守 竟有二大族群預備創新高？

美股適時的反彈，暫時化解台股破底危機。大盤強彈了230點，成交量才1500億左右，創下近4個月以來新低。萬寶投顧分析師王榮旭認為，如果中秋連假期間，美股沒有重大利空，連假過後資金可望回流台股，迎接一波量價反彈行情。

專家觀點：中芯被制裁除了聯電得利 還有隱藏版受惠股？

為何9月開始，全球股市、商品市場都在跌，道瓊指數從高點下跌2,000點，那斯達克下跌1,200點，上證指數下跌200點，台股也下跌600點，商品市場的黃金、石油、銅、白銀、螺紋鋼的價格都在跌，是歐美第二波疫情嗎？還是美國大選的變數？

鴻海、國巨強強結盟 三外資全按讚

鴻海（2317）和國巨（2327）強強聯手，未來雙方在大健康、電動車可望有更多合作，外資摩根士丹利、瑞士信貸及高盛證券發...

鴻海、國巨雙強聯手 股價齊揚

鴻海集團（2317）、國巨集團（2327）宣布策略聯盟，雙方合作從第3季起展開，法人看好雙強聯手的正面效益；今（29）日...

鴻海帶頭 鴻家軍強漲

台股昨（28）日大反攻，法人反手回補，以及台積電、聯電、鴻海等集團股強漲居功厥偉，隨指數來到相對低檔、短線賣壓宣洩完畢，...

外資翻轉 買超台股百億

外資調高蘋果評等、台積電等大型權值股領軍、外資終止連七賣轉買超100.6億元，台股昨（28）日指數大漲229點，為今年第...

中芯事件受惠股 買盤簇擁

美國出手制裁中芯，市場看好台積電、聯電、世界先進等晶圓代工廠將有轉單效應，並有利編碼型快閃記憶體（NOR Flash）價...

餐飲族群掛牌 一波波

後疫情時代，國人餐飲消費出現逆勢成長，國內餐飲業也吹起掛牌風，繼亞洲藏壽司上櫃掛牌後，國內最大連鎖鍋貼業者八方雲集今天登...

熱門新聞

汎德申購首日破29萬筆 凍資522億元

經濟解析／台股止跌強彈 量縮透出什麼訊號？

八方雲集登錄興櫃 早盤股價飆上250元超越瓦城

三大產品推升散熱需求 外資點名加碼這兩檔

11檔DR股跌停高掛 這檔獨紅、今年大漲4,572％

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。