權值股點火 台股早盤漲近百點

美股四大指數走揚，帶動台股今（29）日開盤上漲25.34點，開在12,488.10點，早盤在台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股點火下，指數持續向上發動攻勢，上漲近百點。

受到新一輪刺激法案的希望、中國工業企業利潤連4個月成長，提振市場情緒，加上匯豐控股帶動銀行股噴漲，科技股勁揚，道瓊昨日收盤大幅上漲逾400點或1.51%，收27,584.06點。標普500指數上漲1.61%，收3,351.60點。那斯達克指數上漲1.87%，收11,117.52點。費城半導體指數上漲2.75%，收2,237.64點。

展望後市，凱基台商天下基金經理人吳志文表示，受到新冠肺炎疫情影響，台灣今年經濟增長率預估稍有下滑、但仍有正成長0.9%的表現，比起新興市場的-1%、南韓的-1%、俄羅斯的-4.8%來說，台灣市場相較多數新興市場仍表現亮眼，反應此波疫情發展在台灣相對受控。

此外，疫情催化台商回台設廠，多數聚焦於科技與雲端趨勢、5G建設等成長性產業，有助科技類股的正向預期，將持續帶動市場對於台股的獲利展望。