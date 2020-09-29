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外資翻轉 買超台股百億

經濟日報 / 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
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外資調高蘋果評等、台積電等大型權值股領軍、外資終止連七賣轉買超100.6億元，台股昨（28）日指數大漲229點，為今年第七大單日漲點，成交量則因中秋長假將至與國際變數過多，寫下5月底以來最低的1,560億元，對後市為「回升波vs.逃命波」的多空議論四起。法人認為，前低12,144點能否守住，為中線多空翻轉的重大關鍵。

摩根士丹利看好蘋果後市，帶動蘋果股價在上周收盤時大漲3.7%，加上中芯可能受到美國制裁、台廠有望迎來轉單利多中，蘋概股率先向前衝帶動，昨聯電漲停、寫下2004年5月以來高點，世界先進跟進大漲，昨日指數終場大漲229點收12,462點。

投行喊多蘋果，外資昨日大力敲進聯電、旺宏、鴻海、欣興、台積電等個股，買超100.6億元，為16日184億元以來最多，跟著外資連日賣超的投信與自營商，也因遭軋空手壓力升高，昨日也轉買超4億元、7億元，三大法人合計買超112億元；八大公股行庫則終止連五買，轉賣超19億元。

雖然三大法人短線翻多，然而昨日成交量卻不到1,600億元、為5月25日1,487億元以來的最低，且季線12,589點未能站回，雖然與中秋節長假來臨、市場觀望有關，但量能急縮仍引發市場多空爭論。保守派操盤人認為，由於美國總統大選剩下約一個月時間，民調落後的川普可能加深美中緊張關係，中秋連假過後，月線也即將與季線死亡交叉，加上量先價行等技術分析理論，若失守前波8月20日的長黑大量最低12,144低點，台股中空格局將遭確立，宜謹慎操作。

第一金投顧董事長陳奕光、大展投顧總經理賴建承、台新投顧總經理李鎮宇則認為，第3季季底作帳僅剩今明二個交易日，近期新台幣持續走升不易、連帶影響外資動能，不過，10月12日國安基金會議決定續留場上護盤的機率高，中國大陸也預計10月中旬召開五中全會、可能宣布第14個「五年計劃」，焦點可能在半導體等科技產業自製，台股相關供應鏈將受惠。加上外傳蘋果在10月13日將發表iPhone 12新機，相關供應鏈第4季業績表現可期，以及中國十一長假後原物料回補庫存需求，台股重返季線的機率甚濃。

蘋果 外資

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