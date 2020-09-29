鴻海帶頭 鴻家軍強漲

台股昨（28）日大反攻，法人反手回補，以及台積電、聯電、鴻海等集團股強漲居功厥偉，隨指數來到相對低檔、短線賣壓宣洩完畢，市場看好法人、集團等多方勢力將聯手衝刺最後一波季底作帳行情。

美股拉回引爆賣壓，台股9月下半月自16日高點13,021點，啟動一波871點急殺走勢，並跌破季線12,589點重要支撐，所幸多頭挾美股反彈，以及美國制裁中芯國際衍生轉單題材展開反撲，昨日重登5日線12,437點，蓄勢再戰季線。

昨日盤面由大型權值股領軍反攻，尤其受惠於轉單效益的半導體股更扮演領頭羊角色，權王台積電上漲7.5元或1.7%收431.5元，拉出連二紅，市值重返11兆為11.1兆元，集團旗下世界先進則大漲8.7元或9.7%收97.8元，至於精材、創意分別上揚3.1%、2.7%。

聯電是多家內外資法人一致認為中芯遭制裁的最大受惠者，昨日10時前即鎖住漲停，收在27.5元，創2004年5月以來新高，集團旗下矽統、聯詠、智原等IC設計廠大漲4.8%至9.7%不等，ABF基板接單滿載的欣興也上揚6.9%。

近期股價低迷的鴻家軍，昨日則由旗艦蘋概龍頭股鴻海領軍強漲3.5%，並帶動集團樺漢、訊芯-KY、台揚、天鈺、GIS-KY、建漢、乙盛-KY、廣宇、中揚光等漲幅均逾2%。