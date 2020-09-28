經濟解析／台股止跌強彈 量縮透出什麼訊號？

台股今(28)日大漲229.85點，但成交量則是持續萎縮1,544.58億元，呈現出量縮大漲的表現，法人認為，推升台股強彈主要是短線跌深、中芯受惠概念股領軍上漲及美股上周五反彈等因素的帶動，但在接連的長假前，投資人心態觀望，牽動後市還要觀察一個重要關鍵。

台股今日開高走高，終場收在12,462.76點，大盤指數一連收復12,300點、12,400點關卡、及5日線，華南投顧董事長儲祥生表示，台股強彈，主要有三大原因，一是美股上周五反彈、二是台股上周跌勢相對重，今日回補一部分的跌勢、第三則是美國擬制裁中芯國際，台股受惠概念股包括聯電（2303）等股強漲帶動。

儲祥生認為，後續台股表現仍要觀察美股的強弱，雖然有美國總統選舉的變數，但在資金仍然充沛下，應不至於一路走跌，即使接下來有中秋節、國慶日的兩個連假，只要美股不大跌，對台股的影響就還好。

台新投顧副總黃文清認為，今日出現量縮強彈，主要是反應美股上周五反彈，加上台股短線跌深，還有中芯遭美國制裁的轉單效應，推升受惠台廠漲勢，另外，在基本面上，蘋果第4季的效應也值得觀察。

黃文清表示，面對中秋節及接下來的國慶日兩個連續假期，多少會壓抑大盤的量能，投資人的觀望氣氛，可能要等假期之後才會有進一步的走勢。

台新中國通基（00843B）金經理人魏永祥表示，後市將關注的重點包括川普與拜登民調近期有拉近之勢，除新冠肺炎疫苗進度有所進展外，川普打中也有拉抬之功。拜登至今對中國政策尚未明確表態，在雙方民調拉近時，拜登是否對中國也採強硬之勢以求拉大與川普的差距，屆時美中衝突是否有越演愈烈之勢。

另外，時序進入華為正式被斷供之時，供應商如高通、聯發科（2454）近期都向美國商務部提出供貨申請，美方是否准許供貨，也將影響市場投資氛圍；還有，預期10月間iPhone 12新機將可望上市，屆時Apple的訂價策略是否得宜，及在新冠疫情尚未平緩下，終端銷售是否能成功帶動換機潮，將影響明年第1季 iPhone供應鏈的營運表現。

魏永祥指出，8月17日後在華為禁令升級與財報公布後，部分市場資金確有由電子股轉向傳產股，除獲利了結外，傳產股的低基期與籌碼穩定度也是吸引資金轉向的原因。整體來看，市場資金尚未大舉離場，健康的類股輪動使得台股指數呈現穩健走勢；他強調，中長期來看，在全球資金效應下，配合明年台股企業獲利強勁的回升，台股持續走高的機率仍大。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，先前在新冠肺炎疫情影響經濟的不確定下，市場資金普遍擠入長期趨勢較明確的成長型科技股，但市場仍普遍擔憂中長期經濟復甦力道未明，使得日前表現強勢的科技股浮現獲利了結賣壓。

黃俊斌認為，整體來看，雖然市場雜音不斷，包括疫情發展、美中角力等等，但台灣科技大廠的產業競爭力仍然十分強勁，在全球主流科技趨勢中扮演重要供應鏈和技術發展的角色，包括半導體、5G相關、高速傳輸、AI等，因此中長線成長性看好，可望在全球供應鏈版圖變化中取得優勢。