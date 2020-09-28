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11檔DR股跌停高掛 這檔獨紅、今年大漲4,572％

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
DR股今年來漲幅。記者楊伶雯／製表
DR股今年來漲幅。記者楊伶雯／製表

8月以來台灣存託憑證(TDR)成為盤面上強漲族群，但卻造成溢價偏高的情況，證交所上周祭出處置措施，DR股連續兩天降溫，高達11檔今(28)日跌停深鎖，但防疫概念股美德醫療-DR（9103）卻是一枝獨秀，以漲停57元作收，統計今年來漲幅更高達4,572.13%。

證交所上周針對TDR溢價顯著偏高的公司祭出處置措施，包括泰金寶-DR、越南控-DR、明輝-DR、杜康-DR、泰聚亨-DR、晨訊科-DR等6檔採取處置措施，連續10個營業日以人工管制的撮合終端機執行撮合作業，約每60分鐘撮合一次。

另外，美德醫療-DR、神州-DR、同方友友-DR、巨騰-DR、精熙-DR等5檔則是連續10個營業日，以人工管制撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

證交所祭出處置措施，且自上周五開始實施，DR股出現重挫，今日則是連續的大跌表現，多達11檔收在跌停板，包括泰金寶-DR、友佳-DR、泰聚亨-DR、巨騰-DR、越南控-DR、晨訊科-DR、明輝-DR、精熙-DR、杜康-DR、同方友友-DR、神州-DR全都持續重挫。

但是，美德醫療-DR則是以漲停57元開出，盤中雖一度下滑至53元，但仍以漲停作收，統計今年來漲幅高達4,572.13%；康師傅-DR收在25.25元，下跌0.8元，跌幅3.07%，也是相對較強的DR股。

財信傳媒董事長謝金河在臉書上發文表示，市場瘋狂炒作TDR股，證期局、交易所頻頻示警，包括美德醫療-DR從1元曾狂拉到78元、泰金寶-DR從2.24元炒到13.75元、杜康-DR從0.78元炒到5.59元。

謝金河強調，杜康-DR在新加坡只有0.065星幣，在台灣還原股價是2.15星幣，但台灣的投資人卻用高出32倍的價格去投資這家公司；泰金寶-DR在泰國是2.38泰銖，在台灣卻炒到13.75泰銖，「這種沒有知識也應該有常識的事，在台灣居然瘋狂上演，我們只能說不可思議！」。

統計8月以來，13檔DR股中近2個股漲幅超過1倍的有8家，依序是友佳、泰金寶、晨訊科、明輝、杜康、同方友友、美德醫療、精熙等，友佳波段漲達330.23%，泰金寶波段上漲290.32%，晨訊科及明輝漲幅217.5%、200%。

DR股 證交所

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