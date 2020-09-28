台股收漲229.85點 三大法人買超112.43億

台股近期出現補跌，本周大跌642.71點，周跌幅4.99%，法人認為，中秋節前賣壓，及美股修正回跌表現仍將影響下周台股表現。至於秋節變盤是向上還是向下，仍有待觀察。不過，統計9月來外資買賣超個股發現，銅板股是主要買超標的，權值股及金融股仍遭外資提款。

2020-09-28 10:09