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台股收漲229.85點 三大法人買超112.43億
台股今(28)日開高走高，中芯遭美國制裁，台廠受惠概念股成為盤面上亮點，聯電（2303）漲停領軍多頭強攻，蘋概三王、聯發科（2454）也都收紅，大盤指數一連收復12,300點12,400點關卡、及5日線，終場以12,462.76點作收，上漲229.85點，成交量1,544.58億元；三大法人買超112.43億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超100.35億元，投信買超5.02億元，自營商買超（合計）7.05億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.3億元，自營商（避險）買超9.35億元。
台股今日以12,282.36點上漲開出，指數開高走高收在今日最高，權值股回神，帶領多頭上攻，台積電（2330）開高走高收最高，以431.5元收盤，漲幅1.76%，上漲7.5元、鴻海（2317）、大立光（3008）收高，聯發科也上漲，聯電、華邦電（2344）攻上漲停、世界大漲，指數收在最高的12,462.76點，漲幅1.88%。
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