台股尾盤大單敲進 大漲229點收12,462

台股今（28）日開高走高，一路收復12,400關卡以及5日均線，尾盤有大單拉抬指數再上漲18點，終場加權指數大漲229.85點，收在最高的12,462.76點，成交量1,544.58達億元。

電子權值股回神，引領多方發動攻勢，台積電（2330）上漲1.7%或7.5元、聯發科（2454）以及鴻海（2317）漲逾3%，而大立光（3008）也小漲0.2%，此外，受惠於美國出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際的效應聯電（2303）攻上漲停板、世界（5347）也漲逾9.7%，PCB族群也群起上攻，欣興（3037）、南電（8046）漲逾6%。

盤面上各類股齊揚，傳產族群的玻璃陶瓷、營建、橡膠、造紙等表現紛紛上揚，金融股也呈現上漲走勢。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，近期盤面上下震盪，非基本面因素主導市場信心所致，主要受到美中與兩岸政治形勢變化的干擾，觀望氣氛漸濃，在美國大選前的波動，實屬合理。

展望後市，在寬鬆貨幣政策下，有利支撐台股資金行情；此外，包括：殖利率與獲利成長等優勢，對未來景氣復甦正面預期及台灣半導體等競爭優勢，亦有助於支撐台股。