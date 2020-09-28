外資上周賣超719億元 這類股最多

證交所統計，上周外資在集中市場賣超719億元，賣超新光金（2888）13.68萬張最多，統計賣超前十大個股中，金融股多達6檔，台積電（2330）則是賣超第四大，上周遭外資賣超74,044張，鴻海（2317）為外資上周賣超第十大。

根據證交所統計，上周外資在集中市場總買進金額為2,386.54億元，總賣出金額為3,105.54億元，賣超719億元；統計自今年初以來至9月25日，外資總買進金額為8兆8,040.24億元，總賣出金額為9兆5,077.24億元，累計賣超為7,037.00億元。

證交所統計，外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為16兆2,319.75億元，占全體上市股票市值43.7%，較9月18日17兆1,230.91億元，減少8,911.16億元。

外資上周賣超前十大個股依序是新光金、中信金（2891）、兆豐金（2886）、台積電、長榮（2603）、開發金（2883）、富邦金（2881）、臺企銀（2834）、華邦電（2344）、鴻海，其中仍是以金融股占最多，權王台積電也難逃外資賣超，另外，外資上周賣超鴻海34,019張。

外資上周買超前十大個股依序是群創（3481）、宏碁（2353）、聯電（2303）、國喬（1312）、東和鋼鐵（2006）、合勤控（3704）、台聚（1304）、大亞（1609）、台達化（1309）、和桐（1714）；外資上周買超群創4.17萬張最多，居個股買超冠軍，聯電也是買超領先個股，上周外資買超15,236張。

美國擬制裁中芯，台廠半導體包括晶圓代工、記憶體等廠可望出現轉單效益，尤以聯電、世界先進（5347）、華邦電、旺宏（2337）等股最被看好將受惠，聯電今日開高走高衝上漲停27.5元鎖死，逾6.4萬張排隊等著買；華邦電也亮燈漲停鎖死。