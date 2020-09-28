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電子權值股回神 台股盤中大漲200點
台股今（28）日開高走高，盤面上電子權值股回神，引領多方攻勢，帶動加權指數盤中大漲200點，最高來到12,434點，站上12,400關卡，並收復5日均線。
進一步來看，盤面上各類股齊揚，權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）以及大立光（3008）帶頭走揚，且受惠於美國出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際的效應聯電（2303）攻上漲停板價位、世界也漲逾9.5%，PCB族群也群起上攻，欣興（3037）、南電（8046）漲逾7%。另外，傳產族群上，玻璃陶瓷、水泥、塑化等表現紛紛上揚。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤面上下震盪，但主要為包括美中關係、兩岸政治形勢變化等非基本面因素主導市場信心，加上指數目前來到歷史相對高檔區，持續面臨漲多拉回壓力，觀望氣氛轉濃，但整體走勢仍屬合理，且觀察至目前，尚未看到基本面出現結構性改變。
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