快訊

「全面戰爭」總動員？亞美尼亞－亞塞拜然邊境交戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電子權值股回神 台股盤中大漲200點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照

台股今（28）日開高走高，盤面上電子權值股回神，引領多方攻勢，帶動加權指數盤中大漲200點，最高來到12,434點，站上12,400關卡，並收復5日均線。

進一步來看，盤面上各類股齊揚，權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）以及大立光（3008）帶頭走揚，且受惠於美國出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際的效應聯電（2303）攻上漲停板價位、世界也漲逾9.5%，PCB族群也群起上攻，欣興（3037）、南電（8046）漲逾7%。另外，傳產族群上，玻璃陶瓷、水泥、塑化等表現紛紛上揚。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤面上下震盪，但主要為包括美中關係、兩岸政治形勢變化等非基本面因素主導市場信心，加上指數目前來到歷史相對高檔區，持續面臨漲多拉回壓力，觀望氣氛轉濃，但整體走勢仍屬合理，且觀察至目前，尚未看到基本面出現結構性改變。

權值股 台積電

延伸閱讀

傳產電金齊揚 台股大漲188點突破12400點

鴻海大漲逾3% 終止連九跌局面

台股早盤漲逾百點 重回12,300關卡

寬鬆貨幣政策下 有利支撐台股資金行情

相關新聞

電子權值股回神 台股盤中大漲200點

台股今（28）日開高走高，盤面上電子權值股回神，引領多方攻勢，帶動加權指數盤中大漲200點，最高來到12,434點，站上...

外資上周賣超719億元 這類股最多

證交所統計，上周外資在集中市場賣超719億元，賣超新光金（2888）13.68萬張最多，統計賣超前十大個股中，金融股多達...

外資上周賣超台股719億元 賣超前三名都是金融股

台灣證券交易所統計，上周（9月21至25日）外資在集中市場買進2386.54億元，賣出3105.54億元，賣超719億元...

傳產電金齊揚 台股大漲188點突破12400點

台股今天在傳統產業、電子與金融類股齊揚帶動下，加權指數開高走高，一度大漲188點，突破12400點關卡

鴻海大漲逾3% 終止連九跌局面

鴻海（2317）今（28）日在台股大盤勁揚下順勢大漲，盤中上漲逾3%，終止連九跌局面。法人看好，隨著iPhone 12系...

富邦VIX溢價破5% 投信示警

國際股市震盪加劇，投資人搶進避險工具，使連動恐慌指數VIX的富邦VIX ETF（00677U）近期盤中溢價一度達5%以上...

台股殺破季線 投資人提防「三空訊號股」

台股上周急跌，指數從原本的逼近歷史新高，到25日收盤寫下指數近一個月新低，分析師提醒，指數急跌之後，只要國際股市回穩，台股短線可望反彈，不過，反彈行情中要留意本周出現技術面及籌碼面三個空方訊號個股，後市若有反彈行情，要小心不要誤踩雷。

台股秋節要變盤了嗎？外資本月動態有跡可循

台股近期出現補跌，本周大跌642.71點，周跌幅4.99%，法人認為，中秋節前賣壓，及美股修正回跌表現仍將影響下周台股表現。至於秋節變盤是向上還是向下，仍有待觀察。不過，統計9月來外資買賣超個股發現，銅板股是主要買超標的，權值股及金融股仍遭外資提款。

台灣50只排第7！零股族最愛買哪些個股 盤中零股交易關鍵3問答

過去金管會曾示警：「年輕人不買股票是國安危機」，為了解決這項國安危機，讓口袋不深的年輕人也能透過投資來累積財富，證交所將於10月26日推行「盤中零股交易」，希望能讓更多投資人，也有機會搭上高價股的成長行情。

台股早盤漲逾百點 重回12,300關卡

台股今（28）日開盤上漲49.45點，開在12,282.36點，盤中在台積電（2330）、聯發科、鴻海以及大立光帶頭走揚...

美股勁揚 法人：台股有望回穩

美股上週五勁揚，那斯達克指數上漲2.26%，法人預期，台股今天可望止跌回穩，但因逢中秋連假，本週僅3個交易日，投資人仍應...

外資今年狂賣7千億，台股後繼無力？股市大咖：趨勢未變，但別再存金融股了！

近來利空消息頻傳，台股連續多天大跌，市場情緒起伏不定。主要原因是受到多重不確定性因素影響：一、市場擔憂疫情影響景氣復甦，二、美國總統大選再添變數，三、紓困案遲遲未能通過。

熱門新聞

滿單概念股／聯電、宏碁 買盤進駐

中芯遭美國制裁 聯電、世界先進雙雙大漲

鍋貼股來了！八方雲集明登錄興櫃 拚觀光股王

DR股逆襲？美德醫療亮燈漲停

外資今年狂賣7千億，台股後繼無力？股市大咖：趨勢未變，但別再存金融股了！

外資Q4點將 偏愛科技股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。