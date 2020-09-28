外資上周賣超台股719億元 賣超前三名都是金融股

台灣證券交易所統計，上周（9月21至25日）外資在集中市場買進2386.54億元，賣出3105.54億元，賣超719億元；以個股來看，買超最多的是群創，賣超最多則是新光金。

證交所指出，統計今年至9月25日止，外資總買進金額8兆8040.24億元，總賣出金額9兆5077.24億元，累計賣超7037億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為16兆2319.75億元，占全體上市股票市值的43.7%，較9月18日的17兆1230.91億元減少8911.16億元。

至於上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司依序為群創、宏碁、聯電，賣超前三名都是金融股，依序為新光金、中信金、兆豐金。