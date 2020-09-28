鴻海大漲逾3% 終止連九跌局面

過去金管會曾示警：「年輕人不買股票是國安危機」，為了解決這項國安危機，讓口袋不深的年輕人也能透過投資來累積財富，證交所將於10月26日推行「盤中零股交易」，希望能讓更多投資人，也有機會搭上高價股的成長行情。

2020-09-28 10:00