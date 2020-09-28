鴻海大漲逾3% 終止連九跌局面
鴻海（2317）今（28）日在台股大盤勁揚下順勢大漲，盤中上漲逾3%，終止連九跌局面。法人看好，隨著iPhone 12系列於10月亮相，可望帶動鴻海營運登上全年單季高峰。
不過，從三大法人動向來看，目前法人買盤仍未回頭；截至25日，外資、投信連續賣超七日，自營商也連賣六日，累計近五日三大法人合計賣超42,794張。
儘管鴻海近期股價走弱，但歐系外資先前出示報告力挺鴻海，看好鴻海數位轉型發展，加上預期中國供應商打入iOS組裝需要數年時間，重申「優於大盤表現」評等，目標價維持上看91元。
歐系外資指出，鴻海近期表現符合預期，其中7、8月累計營收已達外資預估第3季營收70%，看好遠距工作需求所帶來強勁動能和iPhone 12放量將有利推升鴻海第4季營收成長。
歐系外資表示，中國供應商要打入iOS產品組裝業務，需數年時間打造複雜製造流程，加上鴻海已拓展Apple Watch組裝業務，因此中國供應商對鴻海獲利影響有限。
展望第3季營運表現，鴻海先前預估整體營業額較第2季呈現個位數百分點成長，較去年同期呈現雙位數百分點下滑。
在消費性暨智能產品方面，因為疫情影響、新機種出貨遞延，預估季成長個位數，較去年同期雙位數下滑；雲端網路產品較第2季持平，較去年同期成長個位數百分點。
至於電腦終端產品，則預估較第2季成長個位數百分點、也較去年同期成長個位數；第3季PC和平板產品延續第2季穩健成長趨勢；至於元件和其他產品較第2季成長雙位數百分點，較去年同期持平。
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