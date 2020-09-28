NOR Flash有望漲價 華邦電攻漲停

美國已展開制裁中國晶片製造商中芯國際，由於中國NOR Flash生產廠兆易創新委由中芯代工生產，中芯受制裁可能連帶影響NORFlash市場供給，有機會推升產品價格走揚，受此激勵今（28）日台股三大記憶體股，包括南亞科（2408）、華邦電（2344）及旺宏（2337）大漲，其中，華邦電鎖住漲停板。

中國NOR Flash近年來持續增產能，尤其，兆易創新更預計在今年第4季開出新一波產能投入市場，在供給原本就大於需求下，產能持續擴大使得市場看壞記憶體價格後市，中芯遭列入美國制裁名單，讓此情況有會獲得紓緩，使得今年台股記憶體股強力上漲，其中，NOR Flash大廠華邦電早盤即鎖住漲停價13.45元，盤中漲停價有逾6,000張委買單高掛，另外，同樣以生產NOR Flash為主要產品的旺宏盤中也一度上漲約8%，南亞科漲幅則在5%至6%水準。

中芯也是中國編碼型快閃記憶體（NOR Flash）大廠兆易創新的最主要晶圓代工廠，而兆易創新目前為中國最大、全球第四大的NOR晶片供應商，其晶圓主要由中芯代工，而今年下半年以來，不少市場研調機構及外資法人均認為，NOR 晶片市場因兆易創新等中國廠崛起，並以價格戰搶單，在該公司持續大動作擴產下，不僅讓市場供給面臨更明顯的供過於求，市場也因此普遍認為，後市NOR Flash價格將出現一波修正。

未來若中芯無法為兆易創新晶圓代工生產之後，兆易創新可能需尋求其它晶圓代工廠產能，但目前市場主要生產NOR Flash的晶圓代工廠產能都已滿載，因此，市場分析師研判，未來NOR Flash市場供給量將會減少，市況可望明顯好轉，價格也可望回穩。