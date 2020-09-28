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美國制裁中芯 聯電、華邦電攻上漲停鎖死

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

美國繼封殺華為之後，下一家盯上中芯國際，外電報導表示，美國開始制裁中芯，法人認為，台灣半導體業包括晶圓代工、記憶體股等可望受惠，今（28）日除了聯電（2303）率先亮燈漲停之外、華邦電（2344）也在早盤攻上漲停，兩家公司股價漲停鎖死，吸引買單排隊等，另外世界先進（5347）也一度漲停。

中芯若遭到美國制裁，包括晶圓代工的聯電、世界先進、記憶體的華邦電、旺宏（2337）等都可望迎來轉單效應，晶圓代工龍頭台積電（2330）產能滿載，加上製程與中芯不同，受益程度相對較小，華邦電與旺宏部分，因中芯為中國大陸編碼型快閃記憶體（NOR Flash）廠兆易創新代工，市場擔憂心將阻斷兆易創新供貨，傳出NOR晶片訂單已有轉單旺宏、華邦電的情況。

聯電今日以26.6元開高走高一路攻上漲停27.5元鎖死，漲停追價買單逾3.5萬張；世界先進以92.2元開高，一度觸及漲停98元，盤中漲幅8.41%；華邦電以12.75元開高後衝上漲停13.45元鎖死，漲停追價買單逾7,000張；旺宏也是開高走高，以30.75元開出，一度拉升至31.4元，盤中漲幅7.4%。

晶圓代工 華邦電

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