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台股早盤漲逾百點 重回12,300關卡
台股今（28）日開盤上漲49.45點，開在12,282.36點，盤中在台積電（2330）、聯發科、鴻海以及大立光帶頭走揚，且聯電上漲逾5%下，加權指數大漲百點，站上12,300關卡。
上周五美股開低走高，四大指數收盤全數上漲。低接買盤逢低進場，科技股與低基期的航空、遊輪股等均轉強走高，加上眾議院長表示已與財政部長對談，雙方將於未來進行更多新刺激案的討論，整體股市投資氣氛轉佳。
終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲358.52點，或1.33%，收在27173點；標普500指數上漲51.86點，或1.59%，收在3298.46點；Nasdaq指數上漲241.28點，或2.26%，收在10913.5點；費半指數上漲30.41點，或1.41%，收在2177.83點。
展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在非經濟因素方面，美中貿易與兩岸關係為現階段的觀察重點，加上美國大選的影響仍待時日去化，以及技術面的壓力，短期台股走勢偏向保守；然而，考量近期台股下跌並非來自於基本面結構轉變，因此建議逢回伺機布局或加碼具有中長期競爭優勢的類股，以迎接相關風險淡化後的獲利機會。
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