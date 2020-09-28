外資今年狂賣7千億，台股後繼無力？股市大咖：趨勢未變，但別再存金融股了！

摘要 近來利空消息頻傳，台股連續多天大跌，市場情緒起伏不定。主要原因是受到多重不確定性因素影響：一、市場擔憂疫情影響景氣復甦，二、美國總統大選再添變數，三、紓困案遲遲未能通過。

我的解讀是，歐洲雖然爆發第二波疫情，但死亡率持續下降，等到高峰值出現，疫情受控，市場才會逐漸回溫，低利率的環境下，風險性資產仍會不斷增值。

美國是高度民主法治的國家，不可能任由川普恣意妄為，最終還是會有一套機制因應現狀。最重要的是，民主黨共和黨的最大的共識是拯救經濟，所以預算案最終一定會通過。

上週四外資大賣437億元，創半年來單日最大量，嚇壞不少投資人。但外資從今年初就已經看淡台股，至今賣超已達數千億元。直到疫情爆發後，發覺台灣是中美爭端下的受惠者，而且疫情控制得當，外資才開始加碼股市，但這樣脆弱的信心禁不起市場考驗，一但有風吹草動，外資隨時會看壞行情減碼。

以現狀來說，為什麼台股創新高後陷入盤整，緩漲易跌？

台幣升值逼使許多滯留在國外的資金回流，股市和房市成為首要選項。自然造就台股行情居高不下，甚至突破歷史新高，這些因素迄今皆尚未消失，尤其是半導體產業，以台積電為首，相關IC設計、筆記型電腦、伺服器等相關概念股，都是訂單滿載，所以短期間的漲跌暫不會影響長期趨勢的發展。

三月後進入市場的資金可以分為三個部分來看，第一，今年的壽險儲蓄型保單陸續停賣，股市成為標的之一；其次，低利率讓年輕人、退休族都開始投入股市，購買基金或ETF，對抗通膨及讓資產增值；最後，海外台商及資金回流為數龐大，近年贖回的高收益債券基金也高達四千億，但這些資金容易受到市場情緒影響，波動性極大，並且金額上仍不足以彌補外資賣超的缺口，外資仍是牽動台股最大的關鍵角色。

存股光環逐漸黯淡

至於近來弱勢的金融股，主因是現有業務缺乏特色、利差縮小、海外匯損擴大以及資本適足率不足，都是導致股價欲振乏力的原因，部分存股者也逐漸發覺，金融股已經不是適合的長期投資標的了。

最近幾周，長假效應促部分台資退場觀望，這提供投資者入市的良機，我的看法仍舊是趨勢尚未轉空，持續關注總體經濟變化，無須過於悲觀，機會仍然存在。我的建議是等到十月中旬，美國企業財報陸續出爐，科技類股預計會繳出不錯的成績單，未來的股價值得期待，即使目前整理、修正都不是壞事。

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