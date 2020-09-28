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寬鬆貨幣政策下 有利支撐台股資金行情

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤面上下震盪，非基本面因素主導市場信心所致。受到美中與兩岸政治形勢變化的干擾，觀望氣氛漸濃，外資不僅在現貨持續賣超，在期貨部份亦出現少見的減碼動作；美國總統川普選舉策略方向牽動台海情勢，加上現階段台股來到史相對高點，也使得近期股市拉回。

廖哲宏表示，儘管近期大盤受外部諸多不確定等因素干擾而出現波動，但漲多拉回以及在美國大選前的波動，實屬合理。實際上，迄今並未看到基本面有出現結構性改變，在寬鬆貨幣政策下，有利支撐台股資金行情；除此之外，包括：殖利率與獲利成長等優勢，對未來景氣復甦正面預期及台灣半導體等競爭優勢，亦有助於支撐台股。

在近期題材上，廖哲宏表示，近期登場的SEMICON，其焦點在於先進封裝與相關台廠擴大資本支出對設備供應鏈的助益，半導體設備業者成長動能有望受惠；除了先進製程、中國半導體國產化、高速傳輸解決方案等半導體的主要題材外；iPhone 12將於10月下旬開賣，供應鏈營運動可望明顯轉強，亦值得留意。

在傳產股部分，運動相關、汽車需求回升與電動車需求、原物料價格走穩的受惠股，則是現階段受關注的重點。

在資金面，根據證交所統計，近一周外資賣超幅度擴大，累積賣超金額逾700億元；不過25日外資單日賣超暫時顯著收斂至2.84億元；廖哲宏表示，近期外資期貨未平倉口數走低、外資持有0050反的金額創高、借券賣出餘額上揚至6月份的水準，以籌碼面走勢推論，顯然對近期盤勢走高形成一定程度的壓力。

展望後市，廖哲宏表示，在非經濟因素方面，美中貿易與兩岸關係為現階段的觀察重點，加上美國大選的影響仍待時日去化，以及技術面的壓力，短期台股走勢偏向保守；然而，考量近期台股下跌並非來自於基本面結構轉變，因此建議逢回伺機布局或加碼具有中長期競爭優勢的類股，以迎接相關風險淡化後的獲利機會。

台股 外資 半導體

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