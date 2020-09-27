台股秋節後「向上變盤」？Q4旺季效應成關鍵

中秋節本周四（1日）到來，台股節氣變盤說再度興起，若觀察過去15年來，中秋節前一周台股平均下跌0.5%、後一周則平均上漲1.4%，「向上變盤」機率高，今年中秋後，台股是否同樣「變盤走高」，第4季旺季效應將成關鍵。

台新投顧協理黃文清表示，現階段大盤指數處於震盪盤整之際，配合時序邁入中秋節前後，台股歷來的中秋「變盤」心理預期，也充斥在投資人心中，使得台股市場在秋節之前的追價意願明顯縮手。

統計顯示，過去15年來，觀察中秋節前後一周的漲跌，「變盤」出現五次，發生在2008年、2011年、2013年、2015年、2016年，均由「跌」變「漲」。其他年度則呈現節前漲、節後續漲，或節前跌、節後續跌的一致性現象。

整體而言，過去15年，中秋節前一周台股上漲機率僅四成七，平均下跌0.5%，後一周上漲機率則高達八成，平均上漲1.4%，歷史經驗顯示，秋節後台股「向上變盤」機率較高。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，雖然中秋節變盤之說，近期受到市場普遍討論，但通常美國聖誕節銷售旺季的效應，會在台股提前發酵，旺季效應可望展現於9月、10月的業績，預期到時候營收創新高的企業應會增加。

而中秋變盤說，其實只是預期心理，從歷史資料分析，雖然台股在秋節後一周的上漲機率高，但若將時間拉長，台股在秋節後一個月反而變成下跌機率較高，所以仍應持平看待台股秋節後的行情。

展望第4季，由於上市櫃公司第4季單季獲利可望向上攀升，在企業獲利回溫的前提下，預計台股指數與個股股價仍應有表現空間，尤其整理期越長，經歷健康整理、清洗籌碼後，後市的漲升更值得期待。

法人表示，近期台股震盪整理，但中秋節前後可能因為投資人觀望，導致市場交投不熱絡，進一步測試支撐；不過，在盤整階段中，若短線指標出現較大的負乖離現象，也將是投資人逢低布局的時機。

但就長期而言，由於新冠股炎疫情、國際貿易戰等變數持續上演，全球經濟成長也有放緩趨勢，且今年底美國總統大選後，政策利多釋放也可能告一段落，在此環境下，台股走勢可能呈現大區間震盪格局。