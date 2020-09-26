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證交所再次提醒TDR溢價風險 請投資人審慎注意

聯合報 / 記者鄒秀明/即時報導
證交所提醒投資人注意TDR溢價風險。 本報資料照片
證交所提醒投資人注意TDR溢價風險。 本報資料照片

近期多檔TDR（台灣存託憑證）存在溢價幅度過大情形，台灣證交所今天表示，代表其交易價格過度偏離原股價格，投資人如買進須承受較大的價格波動風險，易遭受重大投資損失，證交所業於9月8日、9月23日發布新聞稿提醒投資人注意溢價偏高的風險，也再次提醒投資人審慎注意。

證交所表示，TDR（台灣存託憑證）為原股已在國外上市且同時在台灣集中交易市場掛牌的有價證券，兩者價格應具連動關係。目前在證券集中交易市場掛牌的TDR共計13檔。

證交所表示，由於近期多檔TDR因溢價偏高及漲幅較大，經統計7月份有8檔TDR多次列為公布注意股票，6檔採取處置措施；8月份有10檔TDR多次列為公布注意股票，9檔採取處置措施；9月迄23日止有13檔TDR多次列為公布注意股票，11檔採取處置措施。另9月22日及9月23日連續兩日有11檔TDR收盤漲停情事，顯見TDR已出現特殊異常交易情形。

證交所重申，本次TDR處置措施調整係依據監視業務督導會報會議決議，就TDR溢價顯著偏高者，採取六十分鐘（或二十分鐘）撮合及預收款券之處置措施，目的係為維護投資人權益及提醒投資人注意交易風險。

證交所並表示，在證券集中交易市場掛牌之13檔TDR近期多存在溢價幅度過大情形，雖分屬不同產業，惟常出現齊漲齊跌之情事，背離市場常態。為維護投資人權益及提醒投資人注意交易風險，證交所再次提醒，投資人應多面向瞭解TDR營運狀況，透過公開資訊觀測站TDR專區確實瞭解TDR財務業務狀況、匯率及折溢價情形，審慎進行投資。

投資人可至證交所官網首頁，點選「證交所新聞」查詢相關提醒注意內容。

證交所 人權 匯率 DR股

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