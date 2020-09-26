台股下周僅交易三天 永豐投顧：萬二點之上盤整

面對即將來臨的美國總統選舉，市場避險氣氛濃，永豐投顧說，宜順從市場趨勢，謹慎操作，大盤指數區間看12,000點至12,500點，逢反彈降低持股。選股焦點放在市場熟悉的績優股，避開流動性問題。已拉回的航運股可以密切注意，等待法人動作。電子股還是市場共識，半導體是核心，晶圓製造與IC設計是唯一首選，逢低布局。

永豐投顧說，由盤勢來看，台股跳空破季線支撐，甚至下探前波低點，空方主導，有進一步下探可能。下周僅三個交易日，有鑑於台股已經大跌，賣壓宣洩，可望盤整；不過，空頭主導的格局不變，而且美國總統選舉變數多，未來民調數字與政策可能更複雜，可先觀望。

上周造成台股破底的直接原因是美股長黑，造成反攻季線失敗，除了疫情再次打趴能源股，金融股也出問題，而所謂洗錢疑雲牽涉多家銀行，事實上，觀察美國金融業股價，在9月初就領先下跌，倘若蘋果與特斯拉不能轉強，美股將會被空頭主導，因此，美國科技股不轉強，台股難有起色。

9月29日是美國總統選舉的第一場辯論，辯論的表現可能就決定選舉輸贏。雖川普目前被看好，但屆時差距沒有想像的大，反而讓拜登得分。其實大家對兩人政見的評價不一，唯一共識可能是拜登行事規矩，可大幅降低市場風險，所以，拜登占優勢，可視為股市利多。

永豐投顧表示，台股第2季現不錯，第3季外銷訂單暢旺，歐美各國用金融手段對沖疫情，撒錢手段只有進行到底，否則功虧一簣，所以，基本面與金融面有利股市的環境不變。今年外資賣超已達7,000億以上，9月初就超過6,000億，台股仍呈上漲，所以，外資退場有心資金補上，無需過度憂心。