快訊

獨家／台灣高鐵財改五年多 政府獲利破千億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股周線收黑 安聯投信：短線保守 逢低布局

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股本周周線翻黑。記者林俊良攝影／報系資料照
台股本周周線翻黑。記者林俊良攝影／報系資料照

台股本周周線翻黑，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易與兩岸關係為現階段的觀察重點，美國大選的影響仍待時日去化，以及技術面的壓力，短期台股走勢偏向保守；然而，考量近期台股下跌並非來自基本面結構轉變，投資人逢回伺機布局或加碼具有中長期競爭優勢的類股，以迎接相關風險淡化後的獲利機會。

廖哲宏說，近期盤面震盪，非基本面因素主導市場信心所致。受到美中與兩岸政治形勢變化的干擾，觀望氣氛漸濃，外資不僅在現貨持續賣超，在期貨部份亦出現少見的減碼動作；美國總統川普選舉策略方向牽動台海情勢，加上現階段台股來到歷史相對高點，也使近期股市拉回。

廖哲宏表示，儘管近期大盤受外部諸多不確定等因素干擾而出現波動，但漲多拉回及在美國大選前的波動，實屬合理。實際上，迄今並未看到基本面有出現結構性改變，在寬鬆貨幣政策下，有利支撐台股資金行情；除此之外，包括：殖利率與獲利成長等優勢，對未來景氣復甦正面預期及台灣半導體等競爭優勢，亦有助於支撐台股。

在近期題材上，廖哲宏表示，近期登場的SEMICON，其焦點在於先進封裝與相關台廠擴大資本支出對設備供應鏈的助益，半導體設備業者成長動能有望受惠；除了先進製程、中國半導體國產化、高速傳輸解決方案等半導體的主要題材外；iPhone 12將於10月下旬開賣，供應鏈營運動可望明顯轉強，亦值得留意。

在傳產股部分，運動相關、汽車需求回升與電動車需求、原物料價格走穩的受惠股，則是現階段受關注的重點。

根據證交所統計，近一周外資賣超幅度擴大，累積賣超金額逾700億元；不過昨日外資單日賣超暫時顯著收斂至2.84億元；廖哲宏表示，近期外資期貨未平倉口數走低、外資持有元大台灣50反1(00632R)的金額創高、借券賣出餘額上揚至6月的水準，以籌碼面走勢推論，顯然對近期盤勢走高形成一定程度的壓力。

台股 外資 半導體

延伸閱讀

台股均線下彎 恐回測半年線

10月台股期指漲15點

美股止跌 台股走勢關鍵在台積電

高價科技股續整理 美股資金動能仍冠全球

相關新聞

外資連七賣 調節力道縮小

外資、投信連七賣，以及丙種金主、中實戶長假賣股效應影響，台股昨（25）日反彈乏力，連五日收黑，周線跌近5%。法人對後市看...

台股下周僅交易三天 永豐投顧：萬二點之上盤整

面對即將來臨的美國總統選舉，市場避險氣氛濃，永豐投顧說，宜順從市場趨勢，謹慎操作，大盤指數區間看12,000點至12,5...

台股均線下彎 恐回測半年線

台股全周跌642點，收在12,232點，失守5、10、月、季均線。法人指出，短均下彎穿過月線加上失守季線，指數多頭走勢恐...

遊戲機概念股 外資挺

微軟、Sony年度重量級遊戲機亮相，美銀證券發布報告看好，全球「宅」在家人口激增，加上往年Xbox和PS機種一推新品就有...

法人逆勢買超股 抗震

台股受制於美高科技股領跌，以及美元指數轉強，近日展開補跌走勢，外資、投信同步連七賣，但仍有嘉澤、正隆等個股獲得逆勢加碼，...

亞馬遜攻遊戲 帶旺伺服器鏈

亞馬遜（Amazon）24日舉行線上發表會，發表多款新品，備受業界矚目是亞馬遜正式宣布跨足競爭激烈的遊戲串流市場，發表L...

勞退基金「核心」 權值股當金雞母

近期台股震盪，政府基金常被認為最能發揮穩盤角色，勞退新制基金多年來投資標的都是鎖定權值股，目前已是上百家上市公司前十大股...

台股Q4展望 野村投信：高檔區間震盪 拉回皆為進場良機

受惠全球寬鬆貨幣政策、台股基本面良好及國內疫情控制得宜，台灣加權指數7月底突破30年來高點12,682點的關卡，指數創高...

台股周線收黑 安聯投信：短線保守 逢低布局

台股本周周線翻黑，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易與兩岸關係為現階段的觀察重點，美國大選的影響仍待時日去化，以...

ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 周漲5%

台股受制於歐美股市接連跌破季線，以及中秋、雙十連假效應，本周連五黑，追蹤台股標的為主的16檔指數投資證券（ETN）普遍走...

就市論勢／IC設計、PCB 動能強

近來全球股市受美股影響，觀望氣氛濃厚，台股也呈震盪整理格局，昨（25）日雖早盤一度站上12,300點，但電子股解套賣壓隨即浮現，指數由紅翻黑，加權指數終場翻黑跌31點，收12,232點。

股海自由行／半導體、生技族群 還是焦點

本周加權指數大跌4.9%，因市場傳出川普拒承諾遵守選舉結果加上歐美疫情再度升溫，使美國股市波動加大，距離美國總統大選約一...

熱門新聞

抽中一張賺15萬元 汎德今起開放申購

外資看好微軟、Sony新遊戲機上市挹注 喊買這五檔

美時血癌藥 獲美FDA核可

藏壽司後 這家連鎖早餐店也將掛牌上櫃

台股翻黑再破底 漲多股拉回太陽能股承壓

電子股軟腳 台股漲百點後翻黑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。