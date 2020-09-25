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外資看好微軟、Sony新遊戲機上市挹注 喊買這五檔

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

微軟新Xbox、Sony新PS系列遊戲機預計將在11月上市，美系外資看好台灣相關供應鏈，點名喊買台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、光寶科（2301）、欣興（3037）等五檔。

美系外資最新報告表示，微軟Xbox Series X/ S預計11月10日發表上市，售價分別是499美元、299美元；Sony PS5/ PS5 DE預計11月12日發表上市，售價分別為499美元、399美元；兩家公司新遊戲機將上市，有助供應鏈的營運表現。

美系外資指出，今年第4季及明年第1季遊戲機供應鏈的營收及毛利將可望受惠，點名買進台積電、鴻海、台達電、光寶科、欣興等五檔概念股。

台積電今日開高震盪，收在424元，上漲1元，終止近期連跌走勢；鴻海則是開高走低，收在74.3元，下跌0.7元；欣興也是開高走低，收在72.5元，下跌1.3元。

台積電 光寶科

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