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台股收跌31.47點 三大法人賣超57.04億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股25日開高走低，早盤一度拉升至12,385.81點，終場以12,232.91點作收，下跌31.47點，成交量2,090.42億元；三大法人賣超57.04億元。 報系資料照／記者林俊良攝影
台股25日開高走低，早盤一度拉升至12,385.81點，終場以12,232.91點作收，下跌31.47點，成交量2,090.42億元；三大法人賣超57.04億元。 報系資料照／記者林俊良攝影

台股今(25)日開高走低，早盤一度拉升至12,385.81點，權王台積電（2330）雖然反彈，奮力收紅，但仍無力回天，指數翻黑回測12,144點，終場以12,232.91點作收，下跌31.47點，成交量2,090.42億元；三大法人賣超57.04億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超2.84億元，投信賣超9.56億元，自營商賣超（合計）44.63億元，其中自營商（自行買賣）賣超27.16億元，自營商（避險）賣超17.47億元。

台股今日12,312.94點開高，台積電止跌開高，多方反攻下，一度拉升指數再往上攻，可惜買盤不繼，指數由紅翻黑，終場收在12,232.91點，跌幅0.26%，本周周線收黑K棒，全周下跌642.71點，跌幅4.99%。

自營商 台積電 台股 三大法人

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