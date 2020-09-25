聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股收跌31.47點 三大法人賣超57.04億
台股今(25)日開高走低，早盤一度拉升至12,385.81點，權王台積電（2330）雖然反彈，奮力收紅，但仍無力回天，指數翻黑回測12,144點，終場以12,232.91點作收，下跌31.47點，成交量2,090.42億元；三大法人賣超57.04億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超2.84億元，投信賣超9.56億元，自營商賣超（合計）44.63億元，其中自營商（自行買賣）賣超27.16億元，自營商（避險）賣超17.47億元。
台股今日12,312.94點開高，台積電止跌開高，多方反攻下，一度拉升指數再往上攻，可惜買盤不繼，指數由紅翻黑，終場收在12,232.91點，跌幅0.26%，本周周線收黑K棒，全周下跌642.71點，跌幅4.99%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言