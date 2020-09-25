台股收跌31.47點 三大法人賣超57.04億

小錢賺小錢，然後小錢再滾成大錢的當日沖銷是源自金庸「射鵰英雄傳」中的丐幫幫主洪七公的打狗棒心法而來。北丐洪七公是郭靖、黃蓉的師父，洪七公愛吃，黃蓉投其所好，老是做些精緻巧思的好菜與好酒來換武功。

2020-09-25 11:03