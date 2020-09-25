台股跌31點收12,232點 周線長黑

台股今（25）日開高走低，多頭早盤試圖拉抬營造反彈氣勢，但指數攻到12,385.81高點後即向下滑落，盤中曾走低至14,149.81點，終場收盤指數為12,232.91點，下跌31.47點，成交值為2,090.42億元。本周台股周線收黑K棒，全周下跌642.71點。

今日由金融股撐盤， 金融類股指數漲幅超過1%，金融股中的上海商銀（5876）、 永豐金、 第一金、彰銀股漲幅超過1%，安泰銀更衝過4%。台積電也發揮撐盤作用，盤中股價多數時間維持在平盤之上； 跌深的傳產股今日走勢較強，長榮、中天、合一、巨大、美利達、台泥及統一相對大盤為強。

盤中弱勢族群首推遭證交所祭出處置措施的DR族群， 多檔出現跌停。早盤強勢卻未能維持住的世紀鋼、聯電、世芯-KY、玉晶光、 聯發科等股也拉低大盤指數。

第一金投顧表示，台股外資現貨連續六個交易日賣超，昨日賣超更是創近年以來次高。技術面來看，加權指數跳空下跌破季線，短中長格局均轉弱，在跳空下跌缺口回補之前，台股仍是偏空方看待，未來持續關注外資動向。

基本面來看，全球疫情仍是相對嚴重，尤其接下來將要進入秋冬之際，疫情會更加嚴峻,各國紛紛都傳出二次感染，確診人數甚至比第一次嚴重，總體經濟三大不確定性為疫情、美中貿易戰、美國總統大選，目前看來仍未有落幕的跡象，需要留意如果外資動向，如果沒辦法轉為買超，甚至持續賣超，台股仍有壓力。