TDR火熱 證交所四招降溫

近來台灣存託憑證（TDR）因籌碼遭特定主力鎖定，股價飆翻天，被市場點名為炒股的新天地。台灣證券交易所昨（24）日祭出人工管制撮合、預收款券、暫停融資券等多項處置措施降溫，並再度提醒投資人溢價偏高的交易風險。

TDR是原股已在國外上市，同時在台股掛牌的有價證券，具有流通數量少等特性。近期有特定主力配合社群網站批踢踢（PTT）肆無忌憚大炒股價，在13檔TDR中，不但有九檔自8月來翻倍漲，更有11檔溢價達80%至3,535%不等。

由於多檔TDR溢價偏高及漲幅較大，成為市場炒股的新天堂樂園，證交所在多次列為公布注意股票及採取處置措施後，為維護投資人權益及提醒投資人注意交易風險，昨日依據監視業務督導會報決議，對11檔溢價偏高的TDR祭出注意交易資訊。

證交所決議，針對泰金寶-DR、越南控-DR、明輝-DR、杜康-DR、泰聚亨-DR、晨訊科-DR等六檔「溢價顯著偏高」的TDR，將自即日起連續十個營業日，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每60分鐘撮合一次。

至於美德醫療-DR、神州-DR、同方友友-DR、巨騰-DR、精熙-DR等五檔「溢價偏高」的TDR，則自即日起連續十個營業日，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

此外，投資人每日委託買賣這11檔遭處置的TDR時，證券商應就當日已委託的買賣，收取全部買進價金或賣出證券。

信用交易部分，證券商應向投資人收足融資自備款或融券保證金，但信用交易了結部分不在此限；同時，降低融資比率為零、提高融券保證金成數一成。

證交所分析，TDR與國外上市的原股間應具有連動關係，但近期TDR多存在溢價偏高情形，代表其交易價格過度偏離原股價格，提醒投資人如買進須承受較大的價格波動風險，易遭受重大投資損失，應留意相關風險。