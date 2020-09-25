挺台股 央行財部信心喊話

受美股大跌影響，台灣上演令投資人驚慌失措的「股匯雙殺」行情，中央銀行官員昨（24）日信心喊話，台灣具有流動性充裕、經濟基本面穩健以及台股殖利率相對較高等三項正面因素，「以長期投資而言，台灣相對穩健」；財政部長蘇建榮則表示，美國資金行情仍在，台股近日稍跌，但整體而言量能還在。

至於國安基金是否會繼續護盤？蘇建榮表示，國安基金第3季例會預計10月12日召開，屆時將會討論。

台股昨日重挫大跌，引起市場高度關注。中央銀行官員指出，台灣金融市場跟國際市場連動，短期內會有波動，但台灣具有三項正面因素，「以長期投資而言，台灣相對穩健」。

蘇建榮說，股市最近稍微平穩，沒有波動那麼厲害的情況，上下百點變動而已 。近期美股跌得比較兇，主要是受到國際情勢影響，疫情仍是頗為嚴峻。雖然他身為國安基金委員之一，但國安基金決議是委員會共識決，「不是我個人說要或不要，10月12日左右就會開會，委員會會審視當時情況」。

蘇建榮指出，台灣經濟表現冠居亞洲四小龍，就算和世界各國相比，表現也很不錯。

央行方面，昨日則公布8月金融情況，因現金股利入帳，活期性存款增加較多，M1B升至10.96%，為近十年新高；M2年增率增至6.69%，創逾五年高點。據統計，8月企業總共發放5,149億元的現金股利。

央行統計顯示，散戶股市信心指標──證券劃撥存款餘額，8月增至2兆5,309億元，創下歷史新高紀錄，月增367億元。

8月股市交投熱絡，股市四大指標全數締造波段新高紀錄；除證券劃撥存款飆新高外，股價月平均指數漲至12,743點、創下歷史新高，日平均成交值2,185億元，為2007年8月來逾13年新高，融資餘額增至2,023億元，為近兩年高點。

儘管8月股市指標欣欣向榮，但台股指數昨日卻是重挫逾300點。對此，央行經研處副處長吳懿娟回應，台灣金融市場跟國際市場連動，美股會影響到其他國家的金融市場，屬於短期波動。

不過，預估台灣今年經濟成長率仍呈正成長，其他很多國家都是負成長，加上台股殖利率相對較高，「短期總是會有波動，長期投資而言，我們比較穩健」。

吳懿娟還說，台灣流動性絕對沒有問題，且台灣經濟基本面比較穩健，金融市場沒有太大問題，而且台灣股市殖利率高，會有一些「優質的投資標的」。

央行資料指出，8月外匯存款餘額增至6兆6,114億元，續創歷史新高，月增1,568億元。