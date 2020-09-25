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競拍熱潮延燒可轉債
競拍熱潮燒到可轉債？證交所公告，昨（24）日網家（8044）和十銓辦理可轉債競拍，其中，網家最低得標價105.77元，最高得標價為230元，較最低價整整多出1.17倍；十銓可轉債競拍最低、最高價分別為105元、240元，也相差1.28倍，至於兩檔加權均價為107.42元和106.47元，訂為可轉債之承銷價。
網家和十銓昨天都隨台股下跌，網家終場收105元，十銓收33.9元，以今年兩檔最高147元、48.4元，可轉債拍出200元以上明顯都偏高，也是今年來可轉債競拍罕見有標出一倍以上價格的狀況。
證交所表示，網家昨天辦理國內第一次有擔保轉換公司債承銷競拍，競拍數13,304張，參與投標之投標單筆數1,178筆，合格標單1,138筆，美國標決定競拍得標價格。最低得標價格為105.77元，最高230元，得標加權平均價格為107.42元。
十銓昨天則辦理國內第二次有擔保轉換公司債競拍，預計競拍6,880張，參與投標單筆數計722筆，合格標單692筆，最低得標價格105元，最高得標240元，得標加權平均價格為106.47元。
證交所依規定公告網家、和十銓可轉債承銷價為107.42元及106.47元。
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