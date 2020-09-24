台積透過子公司發債30億美元　擴充產能

「美國的資金行情還是在，台灣這兩天稍跌，但整體看來，能量也還在。」針對美股9月以來跌勢連連，道瓊指數23日再挫525點，財政部長蘇建榮24日表示，近期美股跌比較兇，主要是受國際情勢與疫情的影響，但也強調台股整體能量還在。

2020-09-24 16:15