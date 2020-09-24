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台積透過子公司發債30億美元　擴充產能

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）受惠於5G建設部署、高效能運算和遠端辦公教學的CPU、GPU等強勁需求，不僅產能維持滿載，也持續發債、擴充產能，今（24）日公告，子公司 TSMC Global完成無擔保主順位公司債定價，發行總額為30億美元。

台積電日前董事會通過，為支應產能擴充資金需求，將發行額度不高於10億美元的無擔保美金公司債，並於不高於 30億美元額度內，透過100%持股子公司TSMC Global發行無擔保美金公司債；台積電今日公告，TSMC Global將發行美元無擔保主順位公司債，發行總額為30億美元，每張面額20萬美元，超過部分為1000美元的整倍數。

公告內容指出，依發行期間不同，分為5年期、7年期與10年期，5年期發行10億美元，發行價格以面額99.907%發行，固定年利率0.75%；7年期發行7.5億美元，以面額99.603%發行，固定年利率1%；10年期發行12.5億美元，以面額99.083%發行，固定年利率1.375%。

台積電 公司債 晶圓代工

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